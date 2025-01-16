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Bakan Kurum'dan İstanbullulara yarısı bizden çağrısı: 'Ulviye hanım yuvasında güvenle oturuyor'

Bakan Kurum'dan İstanbullulara yarısı bizden çağrısı: 'Ulviye hanım yuvasında güvenle oturuyor'

10:4216/01/2025, Perşembe
AA
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden desteğiyle evini dönüştüren hak sahiplerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak İstanbullulara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Bakan Kurum, “Ulviye Hanım, Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandı, evini yeniledi. Artık afete dirençli yuvasında güvenle oturuyor. Şimdi tüm İstanbullulara da bir çağrısı var: Evinizi kentsel dönüşüme verin. Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda” ifadelerini kullandı.



YARISI BİZDEN İLE İLK YÖNTEM: YÜKLENİCİ FİRMA İLE DÖNÜŞÜM

Kampanya kapsamında Bakanlık hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor.



Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.



İKİNCİ YÖNTEM: TOKİ VE EMLAK KONUT’LA BÜYÜK ALANLARDA DÖNÜŞÜM

Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin TL’lik hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.


#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

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