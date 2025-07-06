Bakan Kurum'dan orman yangınında zarar gören köylere ziyaret: 'En geç 1 yıl içinde evlerinizi teslim edeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangınında hasar gören köylerde incelemelerde bulundu. Köylülerin taleplerini dinleyen Bakan Kurum, evleri yanan vatandaşların yeni evlerinin 1 yıl geçmeden TOKİ tarafından yapılıp teslim edileceğini söyledi. Kurum, “Bu devlet güçlüdür, bugüne kadar ne gerekiyorsa yapmıştır bundan sonra da yapar." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş’teki incelemeleri kapsamında beraberinde İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve Bakanlık yetkilileriyle birlikte ilk olarak Karadoğan Köyü’nü ziyaret etti. Evleri hasar gören vatandaşlara yeni evleri yapılana kadar tercihlerine göre köyde konteyner ya da Ödemiş’te kira yardımı verileceğini belirten Bakan Kurum, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtti.