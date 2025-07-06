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Bakan Kurum'dan orman yangınında zarar gören köylere ziyaret: 'En geç 1 yıl içinde evlerinizi teslim edeceğiz'

Bakan Kurum'dan orman yangınında zarar gören köylere ziyaret: 'En geç 1 yıl içinde evlerinizi teslim edeceğiz'

11:076/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bakan Kurum Ödemiş'i ziyaret etti: 'Bu devlet bugüne kadar ne gerekiyorsa yapmıştır bundan sonra da yapar'
Bakan Kurum Ödemiş'i ziyaret etti: 'Bu devlet bugüne kadar ne gerekiyorsa yapmıştır bundan sonra da yapar'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangınında hasar gören köylerde incelemelerde bulundu. Köylülerin taleplerini dinleyen Bakan Kurum, evleri yanan vatandaşların yeni evlerinin 1 yıl geçmeden TOKİ tarafından yapılıp teslim edileceğini söyledi. Kurum, “Bu devlet güçlüdür, bugüne kadar ne gerekiyorsa yapmıştır bundan sonra da yapar." dedi.


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Bakan Kurum'dan orman yangınında zarar gören köylere ziyaret: 'En geç 1 yıl içinde evlerinizi teslim edeceğiz'
Gündem / İzmir
06 Temmuz, Pazar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş’teki incelemeleri kapsamında beraberinde İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve Bakanlık yetkilileriyle birlikte ilk olarak Karadoğan Köyü’nü ziyaret etti. Evleri hasar gören vatandaşlara yeni evleri yapılana kadar tercihlerine göre köyde konteyner ya da Ödemiş’te kira yardımı verileceğini belirten Bakan Kurum, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtti.

"Birbirimize sarılacağız yeni köyümüzü birlikte inşa edeceğiz”

Hasar tespitler biter bitmez köylerde inşa çalışmalarının başlayacağını anlatan Bakan Kurum,
“Devletimiz diğer afet bölgelerinde ne yaptıysa burada aynısını yapacaktır. Buraya sizlere yakışanı yapacağız. En geç 1 yıl içinde evlerinizi bitirip sizlere teslim edeceğiz. Bu devlet güçlüdür, bugüne kadar ne gerekiyorsa yapmıştır bundan sonra da yapar. Hep birlikte birbirimize sarılacağız. Yeni köyümüzü birlikte inşa edeceğiz”
dedi.
YouTube
Bakan Kurum'dan orman yangınında zarar gören köylere ziyaret: 'En geç 1 yıl içinde evlerinizi teslim edeceğiz'
Gündem / İzmir
06 Temmuz, Pazar

"Hepsini gideririz, hiç merak etme"

Bakan Kurum daha sonra Üzümlü Köyü’nü ziyaret etti. Bakan Kurum, burada
“Hiçbir şeyimiz kalmadı”
diyerek gözyaşı döken vatandaşı
“Hepsini gideririz, hiç merak etme”
diyerek teselli etti. Ardından Tosunlar ve Suçıktı köylerine geçen Bakan Kurum, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yöneticilere talimatlar verdi.


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