Bakan Kurum'dan 'yangın' uyarısı: Vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını rica ediyorum

Malatya bizim gururumuzdur, iftihar tablomuzdur. Battalgazi'nin evlatlarısınız. Turgut Özal'ı çıkarmış yiğitlersiniz. Sizin bu coşkunuz gönül coğrafyamızın yüz yıllık hasretini dindiriyor.

Ben kıymetli dava arkadaşlarım ben 72 ayrı noktada meydana gelen ve vatandaşlarımızı endişeye sevk eden yangınlar nedeniyle milletimize geçmiş olsun diyorum. Meteoroloji sıcak ve rüzgar uyarısına devam ediyor. Vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Hasar tespit çalışmaları yapıyoruz.