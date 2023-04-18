Bakan Nebati ve Bakan Kirişci deprem bölgesindeki son durumu açıkladı

Bakan Kirişci ve Bakan Nebati deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalarla ilgili son durumu aktardı.





AFAD'a 40 milyarı aşkın kaynak aktarıldı

Bakan Nebati’nin açıklamaları şu şekilde:

"14 milyon insanımızı, dolaylı olarak 85 milyon insanımızı etkileyen büyük depremler hepimizin yüreğini yakmıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşların yaralarını sarmak için devletimizin diğer tüm kurumları gibi Bakanlık olarak ilk günden bu yana adımlar attık. AFAD’da 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik.





Nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Doğal afet sigortası kapsamında çok proaktif davranıyoruz. Bugüne kadar 19.6 milyar liralık hasar ödemesinde bulunduk.





Şimdiden 100 binden fazla konutun inşasına başladık. Asrın felaketi sornası bölgede çözememiz gereken sorunun barınma sorunu olduğunu biliyoruz. Kalıcı konutlarımız bir yıl inşa edilene kadar çözümleri devreye aldık. KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin lira olmak üzere 10 konteynere kadar destek sağlıyoruz. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için 20 milyar lira destek paketini hayata geçirdik. 9.5 milyar liralık kredi hacmina ulaşılmış olup yararlanma imkanlarının hala devam ettiğini işletmelerimize hatırlatmak istiyorum.





KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini 400 milyar liraya yükselttik.









Bakan Kirişci'nin açıklamaları şöyle:

"Gıda arz güvenliği teminatı için bölgede tarımsal faaliyetin sürdürülmesi önceliğimiz olmuştur. Afet bölgesinde stratejik ürünlerde fark ödemesi ve sözleşmeli üretimlere öncelik vereceğiz. Depremin yaralarını elbirliğiyle saracağız. Bakan Nebati'nin teşrifleri şehrimize heyecan vermiştir. Şehrimizin özellikle kayıp kaçak oranı yüzde 55'ten yüzde 70'lere çıktığı dönemde ve de depremin altyapıya verdiği zararı dikkate alarak bu şehrin inşa ve ihyası için altyapı çalışmalarına sağlanması zorunlu olan finansla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Her zaman olduğu gibi bakanımız şehrimize desteklerini eksiksiz vereceğini belirtti. Bizim bütün çabamız, gayretimiz Kahramanmaraş'ımızı Türkiye'de örnek şehir haline getirmek, alt ve üstyapısıyla eşsiz bir şehir. Bu yolda da gerek milletvekili adayları olarak bizler, gerekse valiliğimiz, büyükşehrimiz, ilçe belediyelerimiz, kanaat önderleri inşallah elbirliğiyle bunun üstesinden geleceğiz. Mermeri delen damlaların gücü değil sürekliliğidir. 14 Mayıs'a doğru hızla ilerlediğimiz dönemde şehrimizin ayağa kalkışı şehrimiz için de ülkemiz için de elzemdir."







