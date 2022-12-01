Bakan Nebati'den enflasyon ve faiz mesajı: Enflasyon tüm dünyanın sorunu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başlıkları;
Enflasyon tüm dünyanın sorunu. Faiz artışları tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklüyor.
Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır.
Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor.
Ayrıntılar geliyor...