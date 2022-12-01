Gündem Bakan Nebatiden enflasyon ve faiz mesajı Enflasyon tüm dünyanın sorunu
POLİTİKA

Bakan Nebati'den enflasyon ve faiz mesajı: Enflasyon tüm dünyanın sorunu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyon tüm dünyanın sorunu. Faiz artışları tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklüyor. Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebatiden enflasyon ve faiz mesajı: Enflasyon tüm dünyanın sorunu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başlıkları;

Enflasyon tüm dünyanın sorunu. Faiz artışları tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklüyor.

Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır.

Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor.

Ayrıntılar geliyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Yeni model olmasaydı durgunluk yaşardık
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Yeni model olmasaydı durgunluk yaşardık

Bakan Nebati'den esnafa müjde
EKONOMİ
Bakan Nebati'den esnafa müjde
Dağların içinde kendiliğinden oluştu

Dağların içinde kendiliğinden oluştu

Herkes gizli sarayı görmeye gidecek.
Yeni indirim başladı

Yeni indirim başladı

Tarım Kredi Marketler kataloğu yayımladı.
Aslı Baykaldan Kılıçdaroğluna ABDli danışman tepkisi: Kazayla seçimi kazanırsa kapitülasyonları da ilan eder

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimde çok önemli ivme yakaladık.

Çalıların arasından çıktı: Esrarengiz olay yıllar sonra çözüldü.

Uymayanlara bin 152 lira para cezası kesilecek.

​Karadeniz doğal gazını iletecek dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme bağlandı.

​Türkiye'nin konuştuğu sahte doktorun babası konuştu.

​Çin ve Rusya'ya ait savaş uçakları görüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.