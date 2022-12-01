Bakan Nebati'den enflasyon ve faiz mesajı: Enflasyon tüm dünyanın sorunu Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyon tüm dünyanın sorunu. Faiz artışları tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklüyor. Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır" dedi.

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