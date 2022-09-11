Bakan Özer: 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 20'nci Milli Eğitim Şurası sonrasında atılan adımlar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkiyi değerlendiren 3'üncü rapor yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de rapor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer, şura sonrasında üç aylık periyotlarda değerlendirme raporları hazırlandığını hatırlatarak, "Üçüncü raporun ortaya koyduğu temel sonuç, bakanlığın uyguladığı güncel politikalar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkinin zaman içinde güçlenmesi oldu. Mart ayında yayımlanan ilk raporda, bakanlık olarak attığımız adımlar ile ilişkilendiren tavsiye kararı sayısı 57 iken haziran ayında bu sayı 62'ye, eylül ayında ise 68'e çıktı. Bununla birlikte daha önceki dönemlerde ilişki kurulan tavsiye kararlarına dair atılan adımlarda da derinlik sağlandı. Tutarlılığın en yüksek olduğu tema 'Temel eğitimde fırsat eşitliği' oldu. Diğer temalarda da bakanlığın adımları ve tavsiye kararları arasında uyumun arttığı gözlendi" dedi.

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'HEDEFLERE YAKLAŞILDI'

Bakan Özer, raporda, bir yandan atılan adımlarla tavsiye kararları arasındaki bağın değerlendirildiğini, bir yandan da bakanlığın ana politika alanlarında aldığı mesafenin ortaya konulduğunu vurgulayarak, "Okul öncesinde hedeflenen okullaşma oranlarına ulaşmak için gereken yatırımlar, okullar arasındaki imkan farklarının azaltılması için sürdürülen projeler, öğretmen eğitiminde getirilen yeni yaklaşımın sonuçları ve mesleki eğitimde sürdürülen paradigma değişiminin güncel çıktıları sunuldu.

Ortaya konulan sonuçlar, 2022 yılının sonuna doğru kütüphanelerdeki kitap sayılarına, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nde hedeflenen desteklere, okul öncesinde hedeflenen anaokulu ve ana sınıfı sayılarına önemli ölçüde yaklaşıldığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

1-3 Aralık 2021 tarihlerinde toplanan 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' temaları ele alınmış, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığındaki Genel Kurul'a getirilen 124 maddenin 107'si oy birliği, 17'si ise oy çokluğu ile kabul edilmişti. Genel Kurul'a gelen 4 önerinin ise 2'si oy çokluğu, 2'si oy birliği ile kabul edilmişti.

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FOTOĞRAF 13 Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar üzerine okullarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, temaslı ve izolasyon uygulamalarında yeniden düzenlemeye gitti. Bakanlık bu kapsamda, \"Güncel Dönemde Kovid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi\" ve \"Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar\" adı altında iki ayrı rehber yayımladı. Kovid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde, salgının geldiği noktada etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanmasının önemli hale geldiği vurgulandı.<br><br> Buna göre, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Bakanlık tarafından temin edilecek. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.<br><br> Öğrenci ve personelin hasta veya risklilik durumları, MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.<br><br> Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğretmen, öğrenci, diğer görevliler ile ziyaretçi ve velilerin okul bahçelerinde açık alanda maske takma zorunluluğu olmayacak. Ancak tüm öğrenciler, okuldaki kapalı alanlara, dersliklere maske ile gelecek. Gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek. Öğretmenler de aşılanma durumundan bağımsız olarak okulun kapalı alanlarına girişlerinden itibaren, maske takacak. Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.<br><br> Yeni dönemde de daha önce olduğu gibi sınıfların pencereleri öğrenciler için risk yaratmayacak şekilde açık bırakılıp doğal havalandırma sağlanacak ve yine okul ortamında sosyal mesafeye dikkat edilecek. Ayrıca yayınlanan rehberde, ders sürelerinin de sınıf boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanmasının uygun görüldüğü yer aldı.<br><br> Veli ve ziyaretçilerin, salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemesi, teneffüs saatlerinin, okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanması, okul bahçesinde öğrenciler arasındaki mesafenin sosyal mesafeye uygun olmasına özen gösterilmesi uygulamalarına devam edilecek.<br><br> Ayrıca, vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.<br><br> - Pozitif vaka durumunda diğer öğrencilerin semptom takibi yapılacak<br><br>Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi'nde ise anaokulu, kreşler, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen veya öğrencilerden birinin Kovid-19 PCR testinin pozitif olması durumunda sağlık kuruluşu tarafından takip ve tedavisi yapılacak, bu kişi okula devam etmeyecek, bu sınıfta görev alan diğer öğretmenler ve öğrenciler okula devam edecek. Bu kişilerin 7 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak.<br><br> Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Bu sınıftaki öğrencilerin teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması ve kapalı alanlarda maske ve mesafe kurallarına uymaları sağlanacak.<br><br> Kovid-19 testi pozitif tespit edilen öğretmen veya öğrenci, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine göre izole edilerek tedavi edilecek.<br><br> Yayımlanan rehberlerde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilerek uzaktan eğitime geçilmesi uygulaması da sona erdi. Okullarda yeni dönem: MEB detayları duyurdu Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda okullarda alınması gereken tedbirlerin detaylarını açıkladı. 10 gün içinde aynı sınıfta ikinci kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamının yakın temaslı kabul edilerek uzaktan eğitime geçilmesi uygulamasına son verildi. İşte okullardaki yeni dönemin detayları... BiP'te paylaş

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