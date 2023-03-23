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Bakan Özer memleketlerinde dönen depremzede öğrencilerin sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer şehirlere 252 bin 829 öğrencinin nakledildiğini; eğitim öğretimin normalleşmeye başlamasıyla 8 bin 959 öğrencinin geri döndüğünü açıkladı.

12:55 . 23/03/2023 Perşembe
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afetzede öğrencilerin durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Özer, çocukların çadır, konteyner ve prefabrik okullarda öğretmenlerle buluşturulduğunu ve depremin oluşturduğu travmayı sağlıklı şekilde atlatabilmeleri için sahada gece gündüz çalışıldığını kaydetti.

"252 bin 829 öğrenci nakil oldu"

Özer, afet bölgesinde eğitim öğretim süreçlerini 3 aşamada planladıklarını belirterek, "1'inci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart, 2'nci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta eğitim öğretimi başlattık.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ise eğitim öğretim 27 Mart itibarıyla kademeli olarak başlayacak. Deprem bölgesindeki illerden diğer illere toplam 252 bin 829 öğrenci nakil oldu.

En fazla nakil yapılan illerden Ankara'ya 34 bin 441, Mersin'e 23 bin 307, Antalya'ya 22 bin 190, İstanbul'a 19 bin 434, Konya'ya ise 13 bin 665 öğrencimizin naklini gerçekleştirdik. Ancak deprem bölgesinden diğer illere nakil işlemleri artık durma noktasına geldi.

Gelinen bu noktada bakanlık olarak deprem bölgesinde hayatı normalleştirmek için eğitim öğretimi normalleştirme çabamız ve okulların açılması sonucunda afet nedeniyle başka illere nakil yaptıran öğrencilerimizin tekrar memleketlerine dönüş nakilleri yaptığını görüyoruz" dedi.

8 bin 959 öğrenci geri döndü

Memleketine geri nakil aldıran öğrencilere ilişkin Bakan Özer, "Gaziantep'e 3 bin 402, Kahramanmaraş'a 1274, Adana'ya 878, Hatay'a 769, Osmaniye'ye 607, Diyarbakır'a 546, Malatya'ya 533, Şanlıurfa'ya 486, Adıyaman'a 345 ve Kilis'e 92 olmak üzere toplam 8 bin 959 öğrencimizin depremden sonra taşındıkları illerden talepleri doğrultusunda tekrar memleketlerine nakillerini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.


#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
#Depremzede
#öğrenci
44 dakika önce
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