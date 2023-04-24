Bakan Özer tarih vererek duyurdu: Telafi programı başlıyor

Deprem bölgesinde eğitim öğretim başlama sürecini valiliklerimize bıraktık. İlçelerdeki hayatın akışı ve okulların durumlarına göre eğitim öğretim başladı. 10 Nisan'dan sonra Hatay ve Adıyaman'da kapalı okul kalmadı. Bugün itibariyle tüm ilçelerde eğitime başladı. 16 Haziran itibariyle eğitim öğretim yılına son vereceğiz. 1 Ağustos 1 Eylül tarihinde telafi yapacağız. Telafi programıyla buradaki öğrencilerimizin kayıplarını telafi edeceğiz. Zorunlu değil.