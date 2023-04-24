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Bakan Özer tarih vererek duyurdu: Telafi programı başlıyor

Deprem bölgesinde telafi programının başlayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "1 Ağustos ve 1 Eylül tarihinde telafi yapacağız. Telafi programıyla buradaki öğrencilerimizin kayıplarını telafi edeceğiz. Zorunlu değil." açıklamasında bulundu.

10:27 . 24/04/2023 Pazartesi
Diğer
Mahmut Özer

Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde telafi programının başlayacağını duyurdu. NTV canlı yayınında konuşan Özer telafi programının zorunlu olmayacağı bilgisini paylaştı.

Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde;
Deprem bölgesinde eğitim öğretim başlama sürecini valiliklerimize bıraktık. İlçelerdeki hayatın akışı ve okulların durumlarına göre eğitim öğretim başladı. 10 Nisan'dan sonra Hatay ve Adıyaman'da kapalı okul kalmadı. Bugün itibariyle tüm ilçelerde eğitime başladı. 16 Haziran itibariyle eğitim öğretim yılına son vereceğiz. 1 Ağustos 1 Eylül tarihinde telafi yapacağız. Telafi programıyla buradaki öğrencilerimizin kayıplarını telafi edeceğiz. Zorunlu değil.
2. dönem notlarının birinci dönemden düşük olması durumunda birinci dönemin geçerli olacağı çalışmasını düşünüyoruz.
8. sınıfların sınava başka illerde girebilme seçeneğini sunduk. LGS ve YSK'de ikinci dönem konuları kapsam dışında tutuldu.

#Mahmut Özer
#deprem bölgesi
#telafi programı
19 dakika önce
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