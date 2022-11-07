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EĞİTİM

Bakan Özer'den uzman öğretmen ve başöğretmen açıklaması: Yazılı sınavdan muaflar

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüksek lisans yapan 94 bin 606 öğretmenin uzman öğretmenlik sınavından, doktorası bulunan 257 öğretmenin ise başöğretmenlik sınavından muaf olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Özerden uzman öğretmen ve başöğretmen açıklaması: Yazılı sınavdan muaflar
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile ilgili son verileri açıkladı. Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için toplam 614 bin 390 öğretmenin başvurduğunu kaydeden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğretmenlerin yüzde 99'unun yani 606 bin 185'inin eğitimlerini tamamladığını belirtti.

  • Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına ise 595 bin 598 başvuru yapıldığını bildiren Özer, yüksek lisans ve doktorası bulunanların sınavdan muaf olacağını hatırlattı.

'SAYI DAHA DA ARTACAK'

Bakan Özer, "Muaf olan öğretmenlerimizin sayıları belli oldu. Buna göre hali hazırda eğitim sistemimizde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle 170 bin 112'e ulaşacak. Şu anda 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle beraber toplam 346 başöğretmen sayısına çıkacak. İnşallah sınava girerek uzman ve başöğretmen olmaya hak kazanacak arkadaşlarımızla birlikte bu sayı daha da artacak ve hep birlikte yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz." dedi.

  • Özer, öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavının daha önce planlandığı gibi 19 Kasım'da 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacağını, sınav soru kitapçıklarının da baskı aşamasında olduğunu söyledi.
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