Bakan Özhaseki duyurdu: Hatay'da 45 bin 186 konutunun inşaatı bitti

Hatay'ımızı eskisinden daha güçlü ayağa kaldıracağız. 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm yapıyoruz. Depremlerin ardından yapımına başladığımız 45 bin 186 afet konutu ve köy evimizin çoğunda kaba inşaatları tamamladık"