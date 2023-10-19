Bakan Özhaseki duyurdu: Hatay'da 45 bin 186 konutunun inşaatı bitti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına devam edilen afet konutlarına ilişkin bilgi verdi.
Özhaseki, Hatay'da yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan konutların kasım ayında teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.
Özhaseki, sosyal medya hesabından Hatay'da depremzede vatandaşlar için yapılan evleri gösteren bir video da paylaştı.
İşte, deprem konutları...