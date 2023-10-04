Bakan Özhaseki 'Gece gündüz çalışıyoruz' diyerek duyurdu: Deprem konutları yıl sonuna kadar teslim edilecek

Bu kapsamda Hatay'da 220 bin 66 konut, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 ticari alan, Kahramanmaraş'ta 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi, 34 bin 504 ticari alan, Malatya'da 77 bin 717 konut, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 ticari alan, Adıyaman'da 41 bin 171 konut, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392 ticari alan, Gaziantep'te 29 bin 315 konut, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 ticari alan, Diyarbakır'da 19 bin 351 konut, 2 bin 361 köy evi, 3 bin 167 ticari alan, Elazığ'da 20 bin 261 konut ve 4 bin 528 ticari alan, Osmaniye'de 13 bin 646 konut, 6 bin 856 köy evi, 3 bin 650 ticari alan, Adana'da 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi, 1744 ticari alan, Şanlıurfa'da 13 bin 782 konut, 3 bin köy evi, 3 bin 641 ticari alan, Kilis'te 733 konut, 2 bin 628 köy evi, 697 ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölüm yapılacak.