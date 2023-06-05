Bakan Özhaseki ilk toplantısını gerçekleştirdi

Şehirlerin tarihi dokusunu koruyarak güçlü hale getiren, şehre sanattan kültüre, turizmden sanayiye, spordan eğitime kadar pek çok alanda eser ve hizmet kazandıran, bütçe yönetiminden insan kaynağına, öz kaynakların etkin kullanımından çevreci projelere kadar pek çok başlıkta çalışmaları hayata geçiren, 30 yıla uzanan tecrübesiyle en yetkin isim Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atandı.