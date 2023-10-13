|
Gündem

Bakan Özhaseki: Mazlumun ahının dinmesi için elimizden geleni yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, işgalci İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "O bölgedeki kanın bir an önce durması, mazlumun ahının dinmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

23:47 . 13/10/2023 Cuma
AA
Bakan Özhaseki, kendisini medeni olarak tanıtan Avrupa ülkelerinin iki yüzlü bir tavır sergilediğini ve İsrail'in bu tavrına destek verdiklerini dile getirdi.

Bakan Özhaseki, kendisini medeni olarak tanıtan Avrupa ülkelerinin iki yüzlü bir tavır sergilediğini ve İsrail'in bu tavrına destek verdiklerini dile getirdi.

Bakan Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kentte 6’ncısı düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.


Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, Gazze'de yıllardır kanayan bir yara olduğunu ve bütün dünyanın bu duruma seyirci kaldığını belirtti.

Türkiye'nin bölgede barışın sağlanabilmesi için elinden geleni yaptığına vurgu yapan Özhaseki, "Burada mazlum insanlar var. Toprakları, hürriyetleri, her türlü yaşam hakkı elinden alınmış insanlar var. Öyle abluka altına alıyorlar ki ekmek, su, ilaç girmesine mani oluyorlar. Bir insanın yaşayabilmesi için, ayakta kalabilmesi için ne gerekiyorsa onun önünü kesiyorlar, mani oluyorlar." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin yıllardır Türkiye'ye karşı da iki yüzlü siyaset sürdürdüklerine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Dışişleri Bakanı'mız ve özellikle bizim istihbarat teşkilatlarımız müthiş şekilde bir gayret içindeler. Arabuluculuk fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Orada mazlum olan insanların, kardeşlerimizin yardımına koşuyorlar. Ne yapılabilirse emin olun onu yapıyorlar. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. O bölgedeki kanın bir an önce durması, mazlumun ahının dinmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."


#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Filistin
#işgalci İsrail
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail Gazze'yi savaş hukukuna aykırı beyaz fosfor bombalarıyla vuruyor