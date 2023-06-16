Bakan Özhaseki müjdeyi duyurdu: 80 köy evi daha bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Gece gündüz çalışıldı, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber olundu. Kısa sürede inşa edilen köy evlerinin teslimatı devam ediyor.
Kalıcı afet köy evlerine ilişkin bir müjde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından köy evlerine ilişkin bir video klip paylaştı.
Kurban Bayramı öncesi teslim edilecek
Kahramanmaraş'ta 80 köy evinin daha Kurban Bayramı öncesi teslim edileceğini duyurdu.
Yöresel mimariye uygun dizayn edilen köy evleri afetzedelere güvenli yaşam imkanı sunacak.