Bakan Özhaseki müjdeyi duyurdu: 80 köy evi daha bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan 14 akıllı konut sahiplerine teslim edilirken, çevre düzenlemesi yapılan iş yerlerinin ise Kurban Bayramı’na kadar teslim edilmesi bekleniyor. Depremzede Gülhan Bahar ise “6 Şubat depremlerinde iş yerimiz yıkıldı. Şu an dükkan ve evlerimizi verdiler bizlere Allah razı olsun devletimizden” diye konuştu.