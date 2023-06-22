Bakan Özhaseki'den "kentsel dönüşüm" mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak için deprem bölgesi Malatya'yı ziyaret etti. Bakan Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 311 bin konutluk rezerv alanındaki planlamalarımız bitti. Büyük bir kısmının ihalesi yapıldı. Bunlar bir sene içerisinde ortaya çıkacak ve teslim edeceğiz" dedi.