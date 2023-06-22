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Bakan Özhaseki'den "kentsel dönüşüm" mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere, kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

14:08 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Kentsel dönüşüm mesajı

Kentsel dönüşüm mesajı

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bakan yardımcılığı görevlerine atanan Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen ile ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mehmet Özhaseki, paylaşımında, "Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı çevre ve şehirciliğin de yılı yapabilmek için hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Rabb'im utandırmasın." ifadelerini kullandı.





#Mehmet Özhaseki
#Kentsel dönüşüm
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
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