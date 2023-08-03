Bakan Özhaseki'den olası İstanbul depremi uyarısı: Dörtte biri risk altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul’a özel bir yasa yapacaklarını belirterek, “Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul’un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları görüşmeye açmayı düşünüyorum.” dedi. Özhaseki, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

350 BİN KONUT YAPACAĞIZ

İstanbul depremine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, İstanbul’da bir taraftan rezerv alanlar belirlediklerini, bu alanlarda 300-350 bin kadar konut yapacaklarını, diğer taraftan da Kanal İstanbul civarındaki rezerv alanları, depremzedeler veya depremde ilk yıkılabilecek konut sahipleri için ayırmayı planladıklarını söyledi.

İSTANBUL KOCAMAN HAPİSHANEYE DÖNER

İstanbul’daki 5,8 milyon bağımsız birimin 1,5 milyonunun riskli olduğunu bildiren Özhaseki, “İlk etapta yıkılabilecek yapı 600 bin civarında.

7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul’da yıkılacaksa her sokakta 2 binanın yıkıldığını düşünün, ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker, doğal gaz verilmez olur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner.” diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, olası deprem için İstanbul’a özel bir yasa yapmaya çalıştıklarını da ifade ederek, “Eğer bunu erken bitirirsek, Meclis’in açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul’un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum.” dedi.







