Gündem Bakan Pakdemirli gıda fiyatlarındaki artışa yeni çözümü açıkladı
ANKARA

Bakan Pakdemirli gıda fiyatlarındaki artışa yeni çözümü açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili çözümün sözleşmeli üretim ile sağlanacağını belirten Pakdemirli, son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili de "

Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Pakdemirli gıda fiyatlarındaki artışa yeni çözümü açıkladı
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında güdeme ilişkin soruları yanıtladı. Orman yangınlarıyla mücadele konusunu değerlendiren Pakdemirli, "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" düzenledik. 9 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Sonuçlarını açıklayacağız. Hedef orman yangınlarına müdahale süremizi 10 dakikaya düşürmek" dedi.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Yangın söndürme uçağının alınıp alınmayacağı konusuna ise şunları söyledi: "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" düzenledik. 9 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Sonuçlarını açıklayacağız. Hedef orman yangınlarına müdahale süremizi 10 dakikaya düşürmek"

'Ispanak yemeyin' uyarısı: Altı kişi zehirlendi, İl Sağlık Müdürlüğü alarma geçti
GÜNDEM
'Ispanak yemeyin' uyarısı: Altı kişi zehirlendi, İl Sağlık Müdürlüğü alarma geçti

GIDADA FAHİŞ FİYATA ÖNLEMLER

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili de açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Gıda tarım fiyatlarındaki artışın genel sebeplerinde bakmakta fayda var. Kuraklığa rağmen bir arz sıkıntımız yok. Desteklerimizi artırdık. Tüm tarım ürünlerinde ciddi bir miktarsal artış var. Dünyada girdilerin artması etkili oluyor. Bazı ülkeler stok yapmaya başladı. Emtia, petrol ve navlun fiyatları çok arttı. Ülkeler tarife dışı engeller uygulamaya başladı. Bana göre gıda fiyatlarına en önemli çözüm sözleşmeli üretimdir. Türkiye'de bu konuda mevzuat altyapısında bazı eksiklikler var, bunları tamamlayabilirsek sözleşmeli üretim ile fiyat stabilitesi sağlanabilir.

  • Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da bunu konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın da bu konuda erken uyarı sistemi çalışması var. Ciddi bir çalışma yapılmış birçok ekonomik model ortaya konulmuş. Tüm bakanlıklardan ve diğer yerlerden bir veri bankası oluşturulmuş. Bunların bir araya getirilmesi gerekiyor. Erken uyarı sistemi ile devletin mekanizmalarında önemli olan teknoloji de kullanılarak çok önceden haberdar olunup, gerekli tedbirleri alabilecek bir mekanizmanın geliştirilmesi" ifadelerini kullandı.

Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut: Zehirli olan ıspanak değil
GÜNDEM
Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut: Zehirli olan ıspanak değil

ISPANAKTAN ZEHİRLENME VAKALARI

Ispanak zehirlenmeleriyle ilgili ise şunları söyledi: "Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor. Denetimler sonucunda çıkış yeri tespit edilen ürünlerden piyasaya sevk edilen ürünlere el konuldu. Bu olay üzerinde her şey ortadan kalktı. Bu iki üç senedir üreticinin yeterince bilgilenmemesinden dolayı olan bir durumdur. Tüketicilerin şüphesi olmasın ıspanak son derece sağlıklı bir bitkidir. Tedirgin olacak bir durum yoktur. Zehirlenen vatandaşların hepsine geçmiş olsun diliyorum."

Zehirli ıspanak iddiaları üreticileri vurdu: Haller ıspanak almıyor
FOTOĞRAF 11
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Menemen’deki ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun’da yedikleri ıspanakların arasında karışan avrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen 6 kişinin haberinin ardından sıkıntıya düştüklerini söyledi.
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Ürettikleri ıspanakların haller tarafından alınmadığını, günde yaklaşık 100 işçinin çalıştığı tarlalarda bugün sadece 10 işçinin çalışabildiğini ifade eden üreticiler, Türkiye’deki tüm ıspanakların zehirli olmadığını dile getirdi.
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Bu yıl kuraklıktan dolayı zor bir sene yaşadıklarını belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, “Çiftçimiz zor şartlarda ıspanak yetiştirdi. Bu yılki verim, zaten geçen senelere göre daha az oldu. Geçen yıl da tam bu zamanlarda zehirlenmelerle ilgili böyle spekülasyonlar çıktı. Bu haberlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Menemen Ovası’nda ıspanak hasat eden bir tarla bulabildik. Bu söylentiler çıktığı için satış yok. Çiftçiler, hallerde ‘ıspanak almıyoruz’ dendiğini ve birçok aracın geri döndüğünü söyledi. İşçiler de tarlalardan geri döndü” dedi.
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Menemenin, ıspanak konusunda uzman bir yer olduğunu ifade eden Karagöl, “Bizim işçilerimiz, demetlerin içine bir tane yabancı ot karıştırmaz. Çiftçilerimiz de otla mücadele eder. Bizim burada yabancı otla ilgili bir sıkıntımız yok. 15 yıldır bu bölgede oda başkanlığı yapıyorum. Çiftçiler eve giderken onar demet evlerine götürür. Biz de yeriz. 15 senedir bu bölgede hiçbir zehirlenme vakası duymadım. Çiftçiler olarak bu konudan artık çok sıkıldık. Böyle olaylar çıkınca malımızı satamıyoruz, tarlada kalıyor.
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Ziraat Yüksek Mühendisi Ergün Bakacak da, Menemen’in ıspanak üretiminde Türkiye’deki belli başlı merkezlerden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Menemen’de normal zamanlarda 20 bin dekar civarında ekiliş olur. Kış boyunca Menemen’den 40 bin ton ıspanak İstanbul’a gider. 40 bin tonda herhangi bir zehirlenme söz konusu değil. Burada her kış binlerce kadın ıspanak kazmaya gelir ve her gün evine ekmek götürür. ‘Ispanak zehirli’ dediğiniz zaman Türkiye’nin bütün ıspanakları zehirli sayılıyor. Bu mantıksızca bir şey. Ben aynı zamanda zirai ilaç da satıyorum. Ispanağın zehirli olması mümkün değil. Kullanılan ilaçlardan dolayı zehirliliğin söz konusu olması da doğru değil. 2 yıl önce de zehirlenme vakaları oldu ve sorumlu ıspanak oldu. Türkiye’nin bütün ıspanakları zehirli sayıldı ve bizim ovamızda binlerce ıspanak sürüldü. Bu insanlar ıspanağın kendisinden mi zehirlendi, ıspanağın içine karışan zehirli bir ottan mı zehirlendi, yoksa yemekhanede yemek yapılırken içine karıştırılan başka şeylerden dolayı mı zehirlendi? Ispanakta kullanılan ilaçlar; domateste, patateste, lahana gibi birçok üründe kullanılıyor. O zaman onlar da mı zehirli? Bu konunun halka doğru anlatılması lazım.”
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Ispanak üreticisi Özgür Peker, “Bin dekar arazide üretim yapıyorum. Üretim ekim ayında başlar ve mayıs ayının sonuna kadar devam eder. Normal şartlarda günlük yaklaşık 100 kişi ile çalışırız ama bugün 10 işçiye düştük. Ürünler hallerde kaldı. Biz toptancı hallerine mal gönderiyoruz. Alım olmadığı için mallar kaldı. Bu söylentiler işimizi etkiledi. İşçileri de geri gönderdik. Biz günde tonlarca ürün üretiyoruz. Bölgede günde 200 ton ıspanak sevki oluyor. Hal kayıt sisteminde bütün üreticiler kayıtlıdır. Malın kimden çıktığı bellidir. Bir kişinin hatasını tüm Türkiye’ye yaymamak gerekiyor. Şu safhadan sonra ne olacağı belli değil” sözlerine yer verdi.
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Ispanak üretiminde çalışan işçi Suna Yıldırım, “Kendimi bildim bileli ıspanak işinde çalışıyoruz. Zehirlenme olayı ile hiç karşılaşmadık. İşçiler de mağdur oldu. Bu olay çıktıktan sonra işçilerin çoğu ekmeğinden oldu. Bizim hazırladığımız demetlerde yabancı ot yok” derken, Elmas Erben isimli işçi de, “Biz yabancı otlara dikkat ediyoruz. Haberleri görünce şoke olduk. İşçilerin çoğu evde. Ben akşam ıspanak yedim, zehirlenmedim. Bu bölgede zaten bahsedilen otlardan yok” ifadelerini kullandı.
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Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu 'Haller ıspanak almıyor'
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Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu 'Haller ıspanak almıyor'
Title
Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu 'Haller ıspanak almıyor'
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Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu 'Haller ıspanak almıyor'
Zehirli ıspanak iddiaları üreticileri vurdu: Haller ıspanak almıyor
İzmir'in Menemenli ilçesindeki ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun'daki zehirlenme vakaları sonrası hallerin ıspanak almaktan çekindiğini ve pek çok işçinin evlerine gönderildiğini belirterek, “Zehirli olan ıspanak değil. Tek bir yerde çıkan haber için tün ıspanaklar zehirli sayılmasın" dedi.
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