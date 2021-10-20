Bakan Pakdemirli gıda fiyatlarındaki artışa yeni çözümü açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında güdeme ilişkin soruları yanıtladı. Orman yangınlarıyla mücadele konusunu değerlendiren Pakdemirli, "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" düzenledik. 9 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Sonuçlarını açıklayacağız. Hedef orman yangınlarına müdahale süremizi 10 dakikaya düşürmek" dedi.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Yangın söndürme uçağının alınıp alınmayacağı konusuna ise şunları söyledi: "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" düzenledik. 9 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Sonuçlarını açıklayacağız. Hedef orman yangınlarına müdahale süremizi 10 dakikaya düşürmek"

GÜNDEM 'Ispanak yemeyin' uyarısı: Altı kişi zehirlendi, İl Sağlık Müdürlüğü alarma geçti

GIDADA FAHİŞ FİYATA ÖNLEMLER

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili de açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Gıda tarım fiyatlarındaki artışın genel sebeplerinde bakmakta fayda var. Kuraklığa rağmen bir arz sıkıntımız yok. Desteklerimizi artırdık. Tüm tarım ürünlerinde ciddi bir miktarsal artış var. Dünyada girdilerin artması etkili oluyor. Bazı ülkeler stok yapmaya başladı. Emtia, petrol ve navlun fiyatları çok arttı. Ülkeler tarife dışı engeller uygulamaya başladı. Bana göre gıda fiyatlarına en önemli çözüm sözleşmeli üretimdir. Türkiye'de bu konuda mevzuat altyapısında bazı eksiklikler var, bunları tamamlayabilirsek sözleşmeli üretim ile fiyat stabilitesi sağlanabilir.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da bunu konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın da bu konuda erken uyarı sistemi çalışması var. Ciddi bir çalışma yapılmış birçok ekonomik model ortaya konulmuş. Tüm bakanlıklardan ve diğer yerlerden bir veri bankası oluşturulmuş. Bunların bir araya getirilmesi gerekiyor. Erken uyarı sistemi ile devletin mekanizmalarında önemli olan teknoloji de kullanılarak çok önceden haberdar olunup, gerekli tedbirleri alabilecek bir mekanizmanın geliştirilmesi" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut: Zehirli olan ıspanak değil

ISPANAKTAN ZEHİRLENME VAKALARI

Ispanak zehirlenmeleriyle ilgili ise şunları söyledi: "Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor. Denetimler sonucunda çıkış yeri tespit edilen ürünlerden piyasaya sevk edilen ürünlere el konuldu. Bu olay üzerinde her şey ortadan kalktı. Bu iki üç senedir üreticinin yeterince bilgilenmemesinden dolayı olan bir durumdur. Tüketicilerin şüphesi olmasın ıspanak son derece sağlıklı bir bitkidir. Tedirgin olacak bir durum yoktur. Zehirlenen vatandaşların hepsine geçmiş olsun diliyorum."