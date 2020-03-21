Gündem Bakan Selçuk açıkladı "Pazartesi günü yoğunluk oluşabilir ama halledeceğiz"
ANKARA

Bakan Selçuk açıkladı: "Pazartesi günü yoğunluk oluşabilir ama halledeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların bir haftalık tatilinden sonra pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlk ders günü yoğunluk oluşabileceğini belirten Selçuk, "Altyapımızı geliştirmek için haftalardır çalışıyoruz. Pazartesi günü yoğunluk olsa da, kısa sürede halledeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB Bakanı Ziya Selçuk
MEB Bakanı Ziya Selçuk

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından tedbir amaçlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Mart itibarıyla eğitime 1 haftalığına ara verildi. 23 Mart Pazartesi saat 09.00’da da uzaktan eğitim sürecine başlanacak. MEB Bakanı Ziya Selçuk, CNNTürk'te katıldığı programında milyonlarca öğrenci ve velinin aklına takılan soruları yanıtladı.

Bir sonraki pazartesi günü okullar açılacak mı?

"Bu soru sıklıkla soruluyor. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzla bu süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Bu bağlamda başka faktörleri de dikkate alıyoruz. Veriler ne olursa topluma verileri sunarız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım. Veriler doğrultusunda karar verilecek. Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel bir açığımız yok. Ama bu konu sağlık koşullarına bağlı. Alacağımız karar sağlık kuruluşlarına bağlı. Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Sağlık Bakanı ile bu hafta görüşeceğiz."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullara yarın dönmeye de hiç dönmemeye de hazırlıklıyız
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullara yarın dönmeye de hiç dönmemeye de hazırlıklıyız

Eğitim takvimi değişecek mi?

  • Biz her türlü senaryoya hazırız. Bu süreç biraz uzadı diyelim elimizde esnek bir paket va. Diyelim ki dönem bitti süre uzadı ona göre paketimiz var. Telafi çalışması planlıyoruz. Önemli olan çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak.

Sınavların içeriği yüz yüze görülen konulardan olacak

"Önceliğimiz çocukların sağlığını korumak. Sınavlarda sadece yüz yüze görülen konulardan sorumlu tutulacaklar. Çocukların strese girmemesi önemli. Tamamen müfredat içerikli. Hedefimiz sınavları ertelememek. Ancak tedbir amaçlı zaruri durumlarda bu ertelenebilir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullara yarın dönmeye de hiç dönmemeye de hazırlıklıyız
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullara yarın dönmeye de hiç dönmemeye de hazırlıklıyız

Her türlü eksikler giderilecek

Hiçbir AB ülkesinde büyün öğrenciler aynı anda eşzamanlı eğitime alacak bir internet altyapısı yok. Pazartesi günü yoğunluk oluşabilir ancak olmaması için haftalardır bunun için çalışıyoruz. Her türlü eksiği gidereceğiz."

EBA içeriklerinde sanatsal faaliyetlerimizi var. Çocuklar evde kaldığı süreçte yüzlerce etkinlik örneğimizden yararlanıp, boş zamanını değerlendirebilir

Dersleri takip etmeyen öğrenciler için ne yapılmalı?

"Uzaktan eğitim sürecince çocuğun istediğini dinlemek önemli. Zaten istediğini sürüyor.Onların öz sorumluluğu geliştirmek çok önemli. Ancak velilerin sürekli dışarıdan baskı yapması verim sağlamayacak. Çocuklar velileri dinlemeyip uzaktan derse girmeyi kabul etmediğinde, veli rehberlik öğretmenlerimizle iletişime geçip sorunları çözmek için tavsiye alabilecek"

VELİLER PARA İADESİ ALACAK MI?

"Özel okullarla ilgili hukukçular ortak çalışmalarımız sürüyor. Mücbir sebepler değerlendirilmeli. Kimsenin mağdur olmaması için çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk kendisine seslenen öğrencileri görünce yanlarına koştu
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk kendisine seslenen öğrencileri görünce yanlarına koştu

Teneffüs jestime desteğe ben de şaşırdım

"Okullar açıldığında ilk teneffüs 40 dakika olacak müjdesini verdim. Çünkü herkes koronavirüs konuşuyor. Ben sosyal bir dokunuş yapmak istedim. Ortamı yumuşatmak için. Küçük bir jest yaptım ama bu kadar destek geleceğini tahmin edemedim."

EBA'da ilk kez öğretme eğitimi için yapı oluşturuldu. HEr bir öğretmen için kişiye özel içerikler ve altyapılar oluşturduk. Çocuklar destek ya da koronavirüs konusunda öğretmenlere de destek vereceğin
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