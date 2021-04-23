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Gündem Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu
EĞİTİM

Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tedavileri nedeniyle hastane ve evlerinde eğitimlerine devam etmek zorunda kalan çocuklarla çevrimiçi etkinlikte bir araya geldi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tıbbi tedavisi devam ettiği için İstanbul’da evde ve hastanede eğitim görev çocukların düzenlediği çevrim içi 23 Nisan şenliğine Bakan Selçuk da dahil oldu.

Bakan Selçuk öğrencilerle online olarak görüştü.
Bakan Selçuk öğrencilerle online olarak görüştü.

"Sizleri çok seviyoruz ve sizlere güveniyoruz"


Şenlikte çocuklar; hazırladıkları şiirleri, şarkıları arkadaşlarıyla paylaştı. İstanbul’daki 11 hastane sınıfı ve onlarca eve konuk olan Selçuk, çocuklara "Sizleri çok seviyoruz ve sizlere güveniyoruz, hepiniz iyileşecek ve yarınların sahibi olacaksınız. Sizden bir ricam var; bana hepiniz bir mektup yazın. Benden beklentilerinizi dile getirin. Hepsini okuyup cevap yazacağım" diye seslendi.

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