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EĞİTİM

Bakan Selçuk: Karneler randevu ile alınacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlkokul ve ortaokul karneleri e-okul üzerinden, lise karneleri ise randevulu olarak okuldan alınabilecek" dedi. Selçuk, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı" ifadelerini kullandı. Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini söyledi.

Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:


Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık.

Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

Yaz tatiline özel olarak hazırladığımız kitaplarımız temmuzda öğrencilerimizin elinde olacak.

(Yaz kitapları) Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız.

31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil.

Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli.

(Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimali) Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız.

(LGS) Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız.

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