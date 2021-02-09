Gündem Bakan Selçuk Platformumuz Avrupada örnek yenilikçi uygulama seçildi
EĞİTİM

Bakan Selçuk: Platformumuz Avrupa’da örnek yenilikçi uygulama seçildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam zincirini kurmak için yaptığımız çalışmalardan biri olan Platformumuz, http://meslegimhayatim.meb.gov... Avrupa’da örnek yenilikçi uygulama seçildi. Katkısı olan herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam zincirini kurmak için yaptığımız çalışmalardan biri olan Platformumuz, http://meslegimhayatim.meb.gov... Avrupa’da örnek yenilikçi uygulama seçildi. @MeslegimHayatim’ın başarısında ve çocuklarımızın geleceğinde katkısı olan herkesi kutluyorum"

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