Bakan Selçuk: Platformumuz Avrupa’da örnek yenilikçi uygulama seçildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam zincirini kurmak için yaptığımız çalışmalardan biri olan Platformumuz, http://meslegimhayatim.meb.gov... Avrupa’da örnek yenilikçi uygulama seçildi. @MeslegimHayatim’ın başarısında ve çocuklarımızın geleceğinde katkısı olan herkesi kutluyorum"

Mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam zincirini kurmak için yaptığımız çalışmalardan biri olan Platformumuz, https://t.co/70tdHdtbIj Avrupa’da örnek yenilikçi uygulama seçildi.@MeslegimHayatim’ın başarısında ve çocuklarımızın geleceğinde katkısı olan herkesi kutluyorum. pic.twitter.com/iTcrLcgpV1 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 9, 2021

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