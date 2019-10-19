Bakan Selçuk’tan Albayrak’a ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Albayrak Medya Grubu’nu ziyaret etti.
Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ve Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile görüşen Bakan Selçuk, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Albayrak Grubu’na başarılar dileyen Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları konusunda bilgiler verdi.