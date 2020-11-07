Bakan Selçuk'tan görme engelli öğrencilere müjde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi: "İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız."

İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 7, 2020

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