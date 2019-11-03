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EĞİTİM POLİTİKA

Bakan Selçuk'tan terör örgütü yandaşları tarafından tehdit edilen Seçil öğretmene destek telefonu: Gerekli önlemler alındı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Ekim kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'la telefonda görüşerek, kendisine "yanınızdayız" mesajı iletti. Öte yandan sosyal medya hesabından da bilgi paylaşan Bakan Selçuk, "Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü sempatizanları tarafından hedef alınan Seçil öğretmen
Terör örgütü sempatizanları tarafından hedef alınan Seçil öğretmen

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen Şırnak'ın İdil ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek vererek, kendisine "yanınızdayız" mesajı iletti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra beğeni aldı.

PKK yandaşları Şırnak'ta görevli Seçil öğretmeni hedef aldı
OYNAT 01:02
PKK yandaşları Şırnak'ta görevli Seçil öğretmeni hedef aldı
Şırnak'ta öğretmenlik yapan Seçil Yıldız, 29 Ekim'de minik öğrencileriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde gösteri yaparken, terör örgütü PKK yandaşları Seçil öğretmenin Twitter'dan kişisel bilgilerini paylaşıp hedef göstermeye kalktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Seçil Öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır.' ifadelerini kullandı.


TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANLARININ HEDEFİ OLDU

  • Seçil öğretmen, "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" şarkısı eşliğindeki gösterinin paylaşılması sonrası sosyal medyada terör örgütü sempatizanlarının hedefi haline geldi.

DHA
Terör sempatizanları Seçil öğretmeni böyle hedef gösterdi.

BAKAN SELÇUK'TAN SEÇİL ÖĞRETMENE DESTEK TELEFONU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen Seçil Yıldız'la telefonda görüştü.

  • Görüşmede Seçil öğretmene destek mesajını ileten Bakan Selçuk, "Öğretmenim, 29 Ekim’de okul bahçesinde oluşturduğunuz güzel bir tablo karşısında rahatsız olanlar, Şırnaklı evlatlarımızın huzurundan, mutluluğundan rahatsız olanlardır. Güvenlik güçlerimiz bu kişileri en kısa sürede ortaya çıkarıp yargıya teslim edecektir, bundan hiç şüpheniz olmasın. Eğitim ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Ailenize çok selam söyleyin." ifadesini kullandı.

DHA
Hedef gösterilen Seçil öğretmene sosyal medyadan anında büyük destek toplandı.

Seçil Yıldız'ın da Bakan Selçuk'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

  • Öte yandan olayla ilgili Twitter hesabından da bilgi paylaşan Bakan Selçuk, "Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada çok sayıda kişi de terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, Seçil öğretmen için destek mesajı paylaştı.

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