Bakan Selçuk'tan terör örgütü yandaşları tarafından tehdit edilen Seçil öğretmene destek telefonu: Gerekli önlemler alındı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Ekim kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'la telefonda görüşerek, kendisine "yanınızdayız" mesajı iletti. Öte yandan sosyal medya hesabından da bilgi paylaşan Bakan Selçuk, "Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Kasım 2019, 11:01 Son Güncelleme: 03 Kasım 2019, 11:12 AA