Bakan Şimşek BDDK Başkanlığına atanan Kavcıoğlu'nu kutladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK ödül törenine katıldı. Bakan Kacır burada yaptığı konuşmasında, gençlere desteklerinin üniversite sonrasında da devam ettiğini belirterek, "2018'den bugüne lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik burs ve destek programlarımız kapsamında, 64 binden fazla kişiye toplam 2 milyar 800 milyon lira destek sunduk" dedi.