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Bakan Şimşek BDDK Başkanlığına atanan Kavcıoğlu'nu kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kavcıoğlu'nu kutlayan Şimşek, "30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

23:15 . 9/06/2023 Cuma
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BDDK Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BDDK Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutlayarak, "30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına atanan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nu da kutlarım. 30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sayın Kavcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.




#Mehmet Şimşek
#Şahap Kavcıoğlu
#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
#Atama
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