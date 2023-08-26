Bakan Şimşek'ten Togg paylaşımı: Fabrika çok etkileyici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili paylaşım yaptı.
Fabrikaya giden ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan'ın videosunu paylaşan Bakan Şimşek,
"35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici."
dedi.
29 Ekim 2022'de açılan Togg fabrikasının ardından Temmuz ayı itibarıyla teslim edilen Togg sayısı 2 bini aşmış durumda. Togg, dünya pazarına açılmaya hazırlanıyor.
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1 saat önce