Bakan Şimşek'ten Togg paylaşımı: Fabrika çok etkileyici

Bu yıl sonuna kadar 28 bin Togg T10X üretiminin yetişeceğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, “Önümüzdeki yıl bu sayı 2,5 katına çıkacak” dedi. Bu da 70 bin adet üretim anlamına geliyor. Togg’u test eden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Türkiye için büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.