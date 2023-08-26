|
Gündem

Bakan Şimşek'ten Togg paylaşımı: Fabrika çok etkileyici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şimdilerde dünya pazarına açılmaya hazırlanan Türkiye'nin yerli otomobili Togg fabrikasına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, "35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.

13:48 . 26/08/2023 Cumartesi
Diğer
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili paylaşım yaptı.


Fabrikaya giden ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan'ın videosunu paylaşan Bakan Şimşek,
"35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici."
dedi.





29 Ekim 2022'de açılan Togg fabrikasının ardından Temmuz ayı itibarıyla teslim edilen Togg sayısı 2 bini aşmış durumda. Togg, dünya pazarına açılmaya hazırlanıyor.



#Togg
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
#Gemlik
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adana’da navigasyon faciası: 4 ölü, 3 yaralı