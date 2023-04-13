Bakan Soylu: Bu ülkenin dağlarında tek bir terörist bile bırakmayacağız

Deprem bölgesinde şu ana kadar 727 bin çadır kurulduğunu ve 2 milyon 900 bin insanın bu çadırlarda kaldığını aktaran Süleyman Soylu, "Terörle olan mücadele devam etmemiş olsaydı, Hakkâri'nin karşısındaki Hakurk'tan, Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar bir terör koridoru kuracaklardı. Buna müsaade edilmedi. Bugün ne diyorlar? Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, bugün ne diyorlar, Kuzey Irak'ta sona erecek diyorlar. Ne olacak biliyor musunuz? Orası PKK'nın ve PYD'nin Türkiye'yi tam anlamıyla büyük bir maliyetle karşı karşıya bırakabilmek için kullandığı bir alan haline gelecek. PKK'yı çökertme operasyonumuza engel olacak. Bundan 5-6 yıl önce Kato Dağı'na gittiğimde oradaki mağaralarda yüzlerce terörist eğitim alıyordu. Şimdi orada bir tek ay yıldızlı bayrak var. Tendürek Dağı'nın tepesinde ay yıldızlı bayrak var. Türkiye'deki dağlarda terörist sayısı son 6 yılda 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki teröre karşı ortaya konulan bütün operasyonlarda çift rakamlı sayıya düştü. 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" dedi.

Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, bu iktidar gitsin diyenler ne diyorlar iç güvenlik operasyonları da bitecek. Kandil'i Ankara'ya taşımak istiyorlar. Herkesten daha heyecanlı Kandil dün açıklama yaptı. Ondan önceki gün açıklama yaptı. Bir adayları var mı? HDP'nin kendi adayları var mı? Koyabildiler mi. Çünkü ağababaları Amerika'dan dedi ki aday koymayacaksınız. Ağababaları Amerika'dan dediler ki siz altılı masayı yedinci olarak destekleyeceksiniz. Ağababaları Amerika'dan dediler ki Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı ancak böyle mağlup edersiniz. Hatırlarsanız burada da söyledim eğer 'İstanbul Belediyesine bunlar gelirlerse teröristleri belediyelere koyacaklar' dedik. Her gün bir teröristi açığa çıktığı için, deşifre olduğu için çıkarmak zorunda kalıyorlar. En son savcı Selim Kiraz'la ilgili onu katledenlerle alakalı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade edenler deşifre oldu ve çıkarmak durumunda kaldılar. Dağlarda teröristlik yapanları çıkarmak durumunda kaldılar" diye konuştu.