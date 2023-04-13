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Bakan Soylu: Bu ülkenin dağlarında tek bir terörist bile bırakmayacağız

AK Parti Bayrampaşa İlçe teşkilatını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki dağlarda terörist sayısı son 6 yılda, 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki teröre karşı ortaya konulan bütün operasyonlarda çift rakamlı sayıya düştü. 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" dedi. 

16:40 . 13/04/2023 Perşembe
DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle saatlerinde AK Parti Bayrampaşa İlçe teşkilatını ziyaret etti. Soylu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile makam odasında görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu ardından parti üyeleriyle birlikte toplantı salonunda açıklama yaptı. 

"ŞİMDİ ORADA BİR TEK AY YILDIZLI BAYRAK VAR" 

Deprem bölgesinde şu ana kadar 727 bin çadır kurulduğunu ve 2 milyon 900 bin insanın bu çadırlarda kaldığını aktaran Süleyman Soylu, "Terörle olan mücadele devam etmemiş olsaydı, Hakkâri'nin karşısındaki Hakurk'tan, Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar bir terör koridoru kuracaklardı. Buna müsaade edilmedi. Bugün ne diyorlar? Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, bugün ne diyorlar, Kuzey Irak'ta sona erecek diyorlar. Ne olacak biliyor musunuz? Orası PKK'nın ve PYD'nin Türkiye'yi tam anlamıyla büyük bir maliyetle karşı karşıya bırakabilmek için kullandığı bir alan haline gelecek. PKK'yı çökertme operasyonumuza engel olacak. Bundan 5-6 yıl önce Kato Dağı'na gittiğimde oradaki mağaralarda yüzlerce terörist eğitim alıyordu. Şimdi orada bir tek ay yıldızlı bayrak var. Tendürek Dağı'nın tepesinde ay yıldızlı bayrak var. Türkiye'deki dağlarda terörist sayısı son 6 yılda 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki teröre karşı ortaya konulan bütün operasyonlarda çift rakamlı sayıya düştü. 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" dedi. 

"TERÖRİSTLERİ BELEDİYELERE KOYACAKLAR DEDİK"

Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, bu iktidar gitsin diyenler ne diyorlar iç güvenlik operasyonları da bitecek. Kandil'i Ankara'ya taşımak istiyorlar. Herkesten daha heyecanlı Kandil dün açıklama yaptı. Ondan önceki gün açıklama yaptı. Bir adayları var mı? HDP'nin kendi adayları var mı? Koyabildiler mi. Çünkü ağababaları Amerika'dan dedi ki aday koymayacaksınız. Ağababaları Amerika'dan dediler ki siz altılı masayı yedinci olarak destekleyeceksiniz. Ağababaları Amerika'dan dediler ki Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı ancak böyle mağlup edersiniz. Hatırlarsanız burada da söyledim eğer 'İstanbul Belediyesine bunlar gelirlerse teröristleri belediyelere koyacaklar' dedik. Her gün bir teröristi açığa çıktığı için, deşifre olduğu için çıkarmak zorunda kalıyorlar. En son savcı Selim Kiraz'la ilgili onu katledenlerle alakalı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade edenler deşifre oldu ve çıkarmak durumunda kaldılar. Dağlarda teröristlik yapanları çıkarmak durumunda kaldılar" diye konuştu. 


Süleyman Soylu Tendürek Dağı'nda
Süleyman Soylu Tendürek Dağı'nda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü Tendürek Dağı bölgesinde askerlerle bir araya geldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı bölgesinde dün akşam PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada 9 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü Karakuş Tepesi'ne çıktı. Burada incelemelerde bulunarak İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel'den bilgi alan Bakan Soylu, askerlerle de sohbet etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ziyaretin ardından Bakan Soylu, beraberindekilerle Güllüce köyüne geçti. Burada şehit korucular için taziye ziyaretinde bulunan Bakan Soylu, şehit babası Yusuf Zeyrek ile yakından ilgilendi. Bakan Soylu, tek erkek evladını şehit veren Yusuf Zeyrek'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasına telefonda taziyelerini iletirken, daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Bakan Soylu, ardından Somkaya köyüne geçerek, dünkü şehitler için açılan taziyeye katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından ise Bakan Soylu'nun fotoğrafları paylaşılarak, “Bakanımız Sayın @suleymansoylu Ağrı'da gerçekleştirilen hain saldırının yapıldığı yerde incelemelerde bulunuyor" denildi.


#Süleyman Soylu
#İçişleri Bakanı
#AK Parti
2 gün önce
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