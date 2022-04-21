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Gündem Bakan Soylu Diyarbakırda evlat nöbetindeki ailelerle iftar programında bir araya geldi
DİYARBAKIR

Bakan Soylu Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftar programında bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle iftarda buluştu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu Diyarbakırda evlat nöbetindeki ailelerle iftar programında bir araya geldi
Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftar yaptı.

Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde 962 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelerle, bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bakan Soylu, basına kapalı gerçekleşen programda ailelerle tek tek sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da, "Sizler, çok dua alacak anne babalarsınız. Çünkü sizin itirazınız bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere karşı herkesi uyandırmaktadır. İftarın bereketini Diyarbakır'da, cesaretleriyle, sevgileriyle bir duruşun simgesi olan Diyarbakır Anneleri ve aileleriyle paylaştık” ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetindeki anne: Kızım gel orası senin yerin değil hainin yeridir
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki anne: Kızım gel orası senin yerin değil hainin yeridir

Provokatif hareket: Evlat nöbetindeki ailelere PKK'yı simgeleyen bez parçası salladılar
FOTOĞRAF 16
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Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 33'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.
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Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.
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HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı.
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Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı.
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Parti binasından yüksek sesle müzik açılarak eylem engellenmeye çalışıldı.
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3 KADIN GÖZALTINA ALINDI<br><br>HDP binasının balkonuna çıkan partili bir kadının, cep telefonuyla görüntü çekmesi ailelerin tepkisine neden oldu. Binaya girmek isteyen aileleri, polis sakinleştirdi.
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Bitişikteki 6 katlı binanın ikinci katındaki balkona çıkan 3 kadın, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası salladı.
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Aileler tepki gösterirken, polis, savcılığın talimatıyla binaya girip 3 kadını gözaltına aldı.
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Dağa kaçırılan Yunus Alkan için eyleme katılan Gülser Alkan, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, \"Yıllardır oğlum için ağlayıp sızlıyorum. Oğlumu istiyorum. Gözümdeki yaş hiç dinmiyor. Benim oğlumu götürdüler. Oğluma buradan çağrı yapıyorum. Gelsin, teslim olsun\" dedi.
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PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı
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PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı
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PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı
Title
PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı
Title
PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı
Title
PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı
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PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadına gözaltı
Provokatif hareket: Evlat nöbetindeki ailelere PKK'yı simgeleyen bez parçası salladılar
Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 33'üncü haftada da sürdü. Aileler HDP'ye tepki gösterirken, yan binanın balkonuna çıkıp PKK'yı simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadın gözaltına alındı.
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