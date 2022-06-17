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DİYARBAKIR

Bakan Soylu duyurdu: 'Ape Musa gücünden' iki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 'Ape Musa' isimli gruba bağlı teröristlerden ikisinin öldürüldüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu duyurdu: Ape Musa gücünden iki terörist öldürüldü
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Bakan Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi denizciliği milli bir ülkü olarak takip etmeye ve Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında daha da yükseğe taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Gelecek yıl Cumhuriyet'in birinci asrından ikinci asrına geçeceklerine dikkati çeken Soylu, "Biz bu nesiller olarak bunu tarihte yaşayan, tarihte gören, görecek olan nesiller olarak hem devralan hem de Cumhuriyet'in ikinci asrına devreden sorumluluğunu birlikte yaşayacağız." ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı toplantıda Ege'de sığınmacıları geri itmediğini iddia eden Yunan vekillere sert sözlerle yanıt verdi. Ellerinde yüzlerce video olduğunu belirten Bakan Soylu, 'Bir daha söz alırsanız, ben hiç konuşmayacağım, bu videoları göstereceğim. O zaman siz sahil güvenliğinizin insanları nasıl öldürdüğünü, insanların botlarına silahlarla nasıl hücum ettiğini, botların havalarını indirerek onları denizin ortasında nasıl mahkum ettiğini, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının da onları nasıl kurtardığını burada izleriz.' ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bugün aldığı karneler gibi, Cumhuriyet'imizin birinci asrının karnesini en güzel şekilde Cumhuriyet'in ikinci asrına taşıma sorumluluğunu yerine getireceğimize inanıyorum. Gelecek nesillere daha güçlü, daha büyük, etrafındaki coğrafyaya barış ve umut veren bir anlayışı bir vesileyle ulaştıracağız. Hakikaten karşınızda onur duyan, gurur duyan bir mesai arkadaşınız olarak bulunuyorum. Sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Biz burada 40'ncı yılımızı kutlarken Diyarbakır'dan, jandarmadan bir mesaj daha geldi. Özellikle PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, orada sözde o güçten 2 teröristi, bir sığınakta hem de göğüs göğse çatışmayla etkisiz hale arkadaşlarımız getirmişler. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları korusun."

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