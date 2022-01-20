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DİYARBAKIR

Bakan Soylu duyurdu: Evlat nöbetinde bu yılın ilk güzel haberi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan ailelerden birisinin daha evladına kavuştuğunu duyurdu. Evlat nöbetinde bu yılın ilk güzel haberi olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "İnşallah devamı gelecek. Annelerin kararlılığı ve cesareti, tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu duyurdu: Evlat nöbetinde bu yılın ilk güzel haberi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nöbetteki ailelerden birisinin daha evladına kavuşacağını duyurdu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 873'üncü gününde sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, nöbetteki ailelerden birisinin daha evladına kavuşacağını duyurdu.

Evlat nöbetinde bu yılın ilk güzel haberi olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "İnşallah devamı gelecek. Annelerin kararlılığı ve cesareti, tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

"ANNELER TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÇÖ-KER-TE-CEK"

Bakan'ın paylaşımı şöyle:

"Diyarbakır’da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi:

Evlat Nöbetinde 34. buluşma

Diyarbakır Aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de, evladına kavuşuyor.

İnşallah devamı gelecek

Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini

ÇÖ-KER-TE-CEK"

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