Bakan Soylu duyurdu: Teröristlere bir darbe daha

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Soylu Twitter'dan duyurdu
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, kahraman jandarmamızın operasyonunda etkisiz." paylaşımında bulundu.
Hafta sonu mesaisine devam 😉
Siirt Eruh Ciraf’ta iki terörist, Kahraman @Jandarma’mızın operasyonunda etkisiz... 🇹🇷
Hafta sonu mesaisine devam 😉