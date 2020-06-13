Bakan Soylu duyurdu: Teröristlere bir darbe daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf’ta iki terörist, Kahraman Jandarma'mızın operasyonunda etkisiz..." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 13 Haziran 2020, 15:26 Son Güncelleme: 13 Haziran 2020, 15:51 DHA