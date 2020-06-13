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Gündem Bakan Soylu duyurdu Teröristlere bir darbe daha
ANKARA

Bakan Soylu duyurdu: Teröristlere bir darbe daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf’ta iki terörist, Kahraman Jandarma'mızın operasyonunda etkisiz..." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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Soylu Twitter'dan duyurdu

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, kahraman jandarmamızın operasyonunda etkisiz." paylaşımında bulundu.

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