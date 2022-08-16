Gündem Bakan Soylu duyurdu Yakında önemli bir bölgenin temizlenme haberini vereceğiz
POLİTİKA

Bakan Soylu duyurdu: Yakında önemli bir bölgenin temizlenme haberini vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu. Tendürek Dağı'nın terörden tamamen temizlendiğini belirten Soylu, "Tendürek'in en tepesine üs bölgesi kuruyoruz. 1,5 – 2 ay içerisinde hazır olacak. Yakın zamanda inşallah önemli bir bölgesinin daha temizlenme haberini milletimize vermek nasip olacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu duyurdu: Yakında önemli bir bölgenin temizlenme haberini vereceğiz
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu. Tendürek Dağı'nın terörden tamamen temizlendiğini belirten Soylu, "Tendürek'in en tepesine üs bölgesi kuruyoruz. 1,5 – 2 ay içerisinde hazır olacak. Yakın zamanda inşallah önemli bir bölgesinin daha temizlenme haberini milletimize vermek nasip olacak" ifadelerini kullandı.

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'CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDA HABERİ MİLLETİMİZE VERECEĞİZ'

Tendürek'e kurulacak üssün hem uyuşturucuyla, hem de kaçakçılıkla mücadelede büyük rol oynayacağını vurgulayan Soylu şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Milletimiz bize itimat etsin, inşallah cumhuriyetin 100’üncü yılında içerde bir tek teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz.”

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