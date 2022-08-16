Bakan Soylu duyurdu: Yakında önemli bir bölgenin temizlenme haberini vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu. Tendürek Dağı'nın terörden tamamen temizlendiğini belirten Soylu, "Tendürek'in en tepesine üs bölgesi kuruyoruz. 1,5 – 2 ay içerisinde hazır olacak. Yakın zamanda inşallah önemli bir bölgesinin daha temizlenme haberini milletimize vermek nasip olacak" ifadelerini kullandı.
'CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDA HABERİ MİLLETİMİZE VERECEĞİZ'
Tendürek'e kurulacak üssün hem uyuşturucuyla, hem de kaçakçılıkla mücadelede büyük rol oynayacağını vurgulayan Soylu şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Milletimiz bize itimat etsin, inşallah cumhuriyetin 100’üncü yılında içerde bir tek teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz.”