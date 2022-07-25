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ERZURUM

Bakan Soylu Erzurumlu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü: Sabrınıza minnettarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın babası ile telefonda görüştü, aileye başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu Erzurumlu şehit Taşkının ailesi ile telefonda görüştü: Sabrınıza minnettarız
Arşiv.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailesini ziyaret etti.

Beraberinde, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile şehidin baba ocağına giden Memiş, acılı aileye taziyelerini iletti.

Memiş," Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Selahattin ve tüm şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz bugün ülkemiz sınırlarında güven içerisinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz, bizim için çok kıymetlisiniz." şeklinde konuştu.

'Sabrınıza minnettarız'

  • Taziye ziyaretinde, Memiş'in telefonundan aileyle görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Necati Taşkın ve yakınlarına başsağlığı diledi.
  • "Sizin evladınız bütün milletimizin evladı" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:
  • "Allah, cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin. Allah, bizleri sizlere mahcup etmesin. Biz, evladınızın yerini tutamayız ama emrinize 24 saat amadeyiz. Bütün aileye sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah sizden razı olsun. Vakarınıza, metanetinize, sabrınıza minnettarız."
  • Ziyarette, Kur'an- Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi.

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