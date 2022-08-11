Bakan Soylu paylaştı: Hasan Najjar yakalandı

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:
Azez Mare Bölgesi'nde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;
Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar,
1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı
canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı+ pic.twitter.com/mr6dh9Z00K
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;
“Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler”
Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen,
PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren,
İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen;
Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı pic.twitter.com/Z0zDLS4IMI
Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen,