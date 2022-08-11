Bakan Soylu paylaştı: Hasan Najjar yakalandı

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

Azez Mare Bölgesi'nde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;



Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar,

1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı

canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı+ pic.twitter.com/mr6dh9Z00K — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 11, 2022

“Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler”

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Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen,

PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren,

İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen;



Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı pic.twitter.com/Z0zDLS4IMI — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 11, 2022