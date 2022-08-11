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ANKARA

Bakan Soylu paylaştı: Hasan Najjar yakalandı

Bakan Soylu; Azez Mare Bölgesi'nde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu paylaştı: Hasan Najjar yakalandı
Hasan Najjar yakalandı

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

Azez Mare Bölgesi'nde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

“Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler”

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