Bakan Soylu paylaştı: Sınava helikopterle gittiler

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda "Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte Jandarma’mız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı.
Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte @Jandarma’mız helikopterle götürdü ve geri getirdi.
Yaşasın Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/RKop3Z5ke2
Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte @Jandarma’mız helikopterle götürdü ve geri getirdi.