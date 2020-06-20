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Gündem Bakan Soylu paylaştı Sınava helikopterle gittiler
EĞİTİM

Bakan Soylu paylaştı: Sınava helikopterle gittiler

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında milyonlarca öğrenci ter döktü. Yurdun çeşitli bölgelerinden ilginç manzaralar yaşandı. Onlardan biri de Bitlis'teydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Bitlis'in Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 öğrenci için, evrakların ve görevli öğretmenlerin sınava helikopterle götürüldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bitlis'te jandarma 28 öğrenci için helikopter kaldırdı.
Bitlis'te jandarma 28 öğrenci için helikopter kaldırdı.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda "Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte Jandarma’mız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı.

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