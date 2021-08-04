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MUĞLA

Bakan Soylu paylaştı: Tarihimizde bir ilk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Milas ilçesinde Sikorsky helikopterle yangına müdahale edildiği anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu, bunun tarihte bir ilk olduğuna vurgu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu paylaştı: Tarihimizde bir ilk
Sikorsky helikopterle yangına müdahale edildiği anlar

Türkiye bir haftadan uzun süredir orman yangınları ile mücadele ederken, devlet kurumları da tüm imkanlarını alevleri söndürmek için seferber etti.

Yangının yoğun bir şekilde görüldüğü Muğla'nın Milas ilçesinde ise bir ilk yaşandı. Jandarma teşkilatının bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takılarak alevlerle mücadele edildi.

Tarihimizde bir ilk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu, mesajında "Jandarma'nın yeni başarısı. Tarihimizde bir ilk! Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı." ifadesini kullandı.

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