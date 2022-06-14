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ANKARA

Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler silahlarıyla beraber ele geçirildi

Bakanlık Makamında gerçekleştirilen kabulde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Afrin'de Amanoslar'a sızmak isteyen teröristlerin silahlarıyla beraber ele geçirildiğini açıkladı. Kadıköy'de polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili de konuşan Bakan Soylu, "Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'de terörle mücadele hakkındaki son gelişmeleri aktardı. Bakan Soylu Afrin'de Amanoslar'a sızmak isteyen teröristlerin silahlarıyla beraber ele geçirildiğini kaydetti.

'BEDELİ AĞIR OLACAK'

Kadıköy'de polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili de açıklamalarda bulunan soylu şunları kaydetti:

"Şunu ifade etmek istiyorum, polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır. Sadece durmak suretiyle yasadışı bir terör gösterisini engellemeye çalışan bir polisimize karşı yapılan bu davranışın bedeli ağır olacaktır"

'BUNLAR MİLLETVEKİLİ DEĞİL YÜZ KARASI'

Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan’ın talimatıyla yapılması planlanan yasadışı yürüyüşe izin verilmediğini belirten Bakan Bakan Soylu, "Bunu da açık söylüyorum. Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri çiğiliklerini, yozluklarını, aşağılıklarını bu millete yansıtmayı, biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Ve ifade etmek istiyorum. Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı nasıl Apo'ya yönelik bir destek yürüyüşü yapabileceğiz anlayışında. Arkadaşlara talimat verdim. Terörist cenazesinde hangi muameleyi bu milletvekillerine yapıp onları terörist cenazesine sokmuyorsanız bir çocuk katilinin terörist başının ve bir caninin Gemlik'te sözde bütün Türkiye'den getirip yürüyüşüne de aynı şekilde müsaade etmeyeceksiniz."

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