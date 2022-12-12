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ANTALYA

Bakan Soylu sel bölgesinde açıklamalarda bulundu: Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'da sel bölgesinde inceleme sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu sel bölgesinde açıklamalarda bulundu: Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, tüm kurumların işbirliği içinde ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Soylu, "Şu ana kadar 701 personel, AFAD dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü, yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor, 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Kumluca'da önemli bir sera alanının bulunduğunu anımsatan Soylu, selden sera alanlarının da zarar gördüğünü bildirdi. Seralardaki hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Soylu, "Kumluca ilçesinde yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor, bunun 12 bin 500 dönümünde şu ana kadar bir zarar var, çalışmalar devam ediyor ve bu zararı arkadaşlarımız tespit edecekler. Tarım Bakanlığımız da bu konuda devrede." dedi.

Bakan Soylu "Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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