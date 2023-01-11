Gündem Bakan Soylu talimatı verdi Pasaportta harç farkı krizi sona erdi
ANKARA

Bakan Soylu talimatı verdi: Pasaportta harç farkı krizi sona erdi

Harçlara zam geleceğini duyanlar pasaport almak için randevuları doldurdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Nüfus İl Müdürlüğü'nde ek mesailere yapılsa da yine de randevu alamayanlar oldu. Randevu alamayanlar 2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, nüfus müdürlüklerinde Ocak 2023’e tarih aldılar. Ancak harç farkı yatırmaları istendi. Yaşanan krizin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ücret farkı alınmaması için talimat verdiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu talimatı verdi: Pasaportta harç farkı krizi sona erdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (Arşiv)

Yeni yıl sonrası pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar 2022'nin son günlerinde Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturmuştu. Bu nedenle birçok kişi randevu alamadı. 2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, yoğunluk nedeniyle 2023’e randevu almak zorunda kalanlar bankada sürprizle karşılaştı. Başvuranlardan, pasaport defter ve harçlarına yapılan yüzde 123’lük zammın farkını yatırmaları istendi.

Harç farkı ödemek zorunda kalan vatandaşlar, hem sosyal medyada hem de CİMER'e şikayette bulunarak tepki göstermişti.

BAKAN SOYLU: ÜCRET FARKI ALINMAYACAK

Pasaport defter ve harç ücretlerinde yaşanan bu sıkıntının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ücret farkı alınmaması için talimat verdiğini açıkladı.

Bakan Soylu, aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki fiyat artışından kaynaklı ücret farkı alınmaması için talimat verdiklerini vurguladı.

Şu ana kadar 710 bin yerli ve milli pasaportun teslim edildiğini belirten Soylu, "Bu yıl milyonlarca pasaport basabilme kabiliyeti kazanıyoruz. Mart ayından sonra başka ülkelere de bir ihraç malzemesi olacak" dedi.

Soylu, Türkiye'de normalde yılda 2 milyon 100 bin pasaport verildiğine işaret ederek, bu yıl ise 4,5 milyon pasaport talebiyle karşılaştıklarını, buna rağmen personelin gayretli çalışmasıyla tüm pasaportların peyderpey gönderildiğini ifade etti.

Polis mesai ücretleri ne kadar oldu? Bakan Soylu’dan ek ücret müjdesi geldi!
ÖZGÜN
Polis mesai ücretleri ne kadar oldu? Bakan Soylu’dan ek ücret müjdesi geldi!

2022'de 22 milyon kimlik ehliyet ve pasaport başvurusu yapıldı
GÜNDEM
2022'de 22 milyon kimlik ehliyet ve pasaport başvurusu yapıldı

TÜİK rakamları güncelledi: İl il Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
FOTOĞRAF 83
Title
TÜİK, Türkiyenin en kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirlerini açıkladı.
Title
İşte il il Türkiyenin yeni nüfusu...
Title
01 ADANA2020 Nüfusu: 2 milyon 258 bin 7182021 Nüfusu: 2 milyon 263 373
Title
02 ADIYAMAN2020 Nüfusu: 632 bin 4592021 Nüfusu: 632 bin 148
Title
03 AFYONKARAHİSAR2020 Nüfusu: 736 bin 9122021 Nüfusu: 744 bin 179
Title
04 AĞRI2020 Nüfusu: 535 bin 4352021 Nüfusu: 524 bin 644
Title
05 AMASYA2020 Nüfusu: 335 bin 4942021 Nüfusu: 335 bin 331
Title
06 ANKARA2020 Nüfusu: 5 milyon 663 bin 3222021 Nüfusu: 5 milyon 747 bin 325
Title
07 ANTALYA2020 Nüfusu: 2 milyon 548 bin 3082021 Nüfusu: 2 milyon 619 bin 832
Title
08 ARTVİN2020 Nüfusu: 169 bin 5012021 Nüfusu: 169 bin 543
Title
09 AYDIN2020 Nüfusu: 1 milyon 119 bin 842021 Nüfusu: 1 milyon 134 bin 31
Title
10 BALIKESİR2020 Nüfusu: 1 milyon 240 bin 2852021 Nüfusu: 1 milyon 250 bin 610
Title
11 BİLECİK2020 Nüfusu: 218 bin 7172021 Nüfusu: 228 bin 334
Title
12 BİNGÖL2020 Nüfusu: 281 bin 7682021 Nüfusu: 283 bin 112
Title
13 BİTLİS2020 Nüfusu: 350 bin 9942021 Nüfusu: 352 bin 277
Title
14 BOLU2020 Nüfusu: 314 bin 8022021 Nüfusu: 320 bin 14
Title
15 BURDUR2020 Nüfusu: 267 bin 922021 Nüfusu: 273 bin 716
Title
16 BURSA2020 Nüfusu: 3 milyon 101 bin 8332021 Nüfusu: 3 milyon 147 bin 818
Title
17 ÇANAKKALE2020 Nüfusu: 541 bin 5482021 Nüfusu: 557 bin 276
Title
18 ÇANKIRI2020 Nüfusu: 192 bin 4282021 Nüfusu: 196 bin 515
Title
19 ÇORUM2020 Nüfusu: 530 bin 1262021 Nüfusu: 526 bin 282
Title
20 DENİZLİ2020 Nüfusu: 1 milyon 40 bin 9152021 Nüfusu: 1 milyon 51 bin 056
Title
21 DİYARBAKIR2020 Nüfusu: 1 milyon 783 bin 4312021 Nüfusu: 1 milyon 791 bin 373
Title
22 EDİRNE2020 Nüfusu: 407 bin 7632021 Nüfusu: 412 bin 115
Title
23 ELAZIĞ2020 Nüfusu: 587 bin 9602021 Nüfusu: 588 bin 88
Title
24 ERZİNCAN2020 Nüfusu: 234 bin 4312021 Nüfusu: 237 bin 351
Title
25 ERZURUM2020 Nüfusu: 758 bin 2792021 Nüfusu: 756 bin 893
Title
26 ESKİŞEHİR2020 Nüfusu: 888 bin 8282021 Nüfusu: 898 bin 369
Title
27 GAZİANTEP2020 Nüfusu: 2 milyon 101 bin 1572021 Nüfusu: 2 milyon 130 bin 432
Title
28 GİRESUN2020 Nüfusu: 448 bin 721 2021Nüfusu: 450 bin 154
Title
29 GÜMÜŞHANE2020 Nüfusu: 141 bin 7022021 Nüfusu: 150 bin 119
Title
30 HAKKARİ2020 Nüfusu: 280 bin 5142021 Nüfusu: 278 bin 218
Title
31 HATAY2020 Nüfusu: 1 milyon 659 bin 3202021 Nüfusu: 1 milyon 670 bin 712
Title
32 ISPARTA2020 Nüfusu: 440 bin 3042021 Nüfusu: 445 bin 678
Title
33 MERSİN 2021 1.891.145 2020 1.868.757
Title
34 İSTANBUL2020 Nüfusu: 15 milyon 462 bin 4522021 Nüfusu: 15 milyon 840 bin 900
Title
35 İZMİR2020 Nüfusu: 4 milyon 394 bin 6942021 Nüfusu: 4 milyon 425 bin 789
Title
36 KARS2020 Nüfusu: 284 bin 9232021 Nüfusu: 281 bin 77
Title
37 KASTAMONU2020 Nüfusu: 376 bin 3772021 Nüfusu: 375 bin 592
Title
38 KAYSERİ2020 Nüfusu: 1 milyon 421 bin 4552021 Nüfusu: 1 milyon 434 bin 357
Title
39 KIRKLARELİ2020 Nüfusu: 361 bin 7372021 Nüfusu: 366 bin 363
Title
40 KIRŞEHİR2020 Nüfusu: 243 bin 0422021 Nüfusu: 242 bin 944
Title
41 KOCAELİ2020 Nüfusu: 1 milyon 997 bin 2582021 Nüfusu: 2 milyon 33 bin 441
Title
42 KONYA2020 Nüfusu: 2 milyon 250 bin 202021 Nüfusu: 2 milyon 277 bin 17
Title
43 KÜTAHYA2020 Nüfusu: 576 bin 6882021 Nüfusu: 578 bin 640
Title
44 MALATYA2020 Nüfusu: 806 bin 1562021 Nüfusu: 808 bin 692
Title
45 MANİSA2020 Nüfusu: 1 milyon 450 bin 6162021 Nüfusu: 1 milyon 456 bin 626
Title
46 KAHRAMANMARAŞ2020 Nüfusu: 1 milyon 168 bin 1632021 Nüfusu: 1 milyon 171 bin 298
Title
47 MARDİN2020 Nüfusu: 854 bin 7162021 Nüfusu: 862 bin 757
Title
48 MUĞLA2020 Nüfusu: 1 milyon 773 bin2021 Nüfusu: 1 milyon 21 bin 141
Title
49 MUŞ2020 Nüfusu: 411 bin 1172021 Nüfusu: 405 bin 228
Title
50 NEVŞEHİR2020 Nüfusu: 304 bin 9622021 Nüfusu: 308 bin 3
Title
51 NİĞDE2020 Nüfusu: 362 bin 0712021 Nüfusu: 363 bin 725
Title
52 ORDU2020 Nüfusu: 761 bin 4002021 Nüfusu: 760 bin 872
Title
53 RİZE2020 Nüfusu: 344 bin 3592021 Nüfusu: 345 bin 662
Title
54 SAKARYA2020 Nüfusu: 1 milyon 42 bin 6492021 Nüfusu: 1 milyon 60 bin 876
Title
55 SAMSUN2020 Nüfusu: 1 milyon 356 bin 792021 Nüfusu: 1 milyon 371 bin 274
Title
56 SİİRT2020 Nüfusu: 331 bin 702021 Nüfusu: 331 bin 980
Title
57 SİNOP2020 Nüfusu: 216 bin 4602021 Nüfusu: 218 bin 408
Title
58 SİVAS2020 Nüfusu: 635 bin 8892021 Nüfusu: 636 bin 121
Title
59 TEKİRDAĞ2020 Nüfusu: 1 milyon 81 bin 652021 Nüfusu: 1 milyon 113 bin 400
Title
60 TOKAT2020 Nüfusu: 597 bin 8612021 Nüfusu: 602 bin 567
Title
61 TRABZON2020 Nüfusu: 811 bin 9012021 Nüfusu: 816 bin 684
Title
62 TUNCELİ2020 Nüfusu: 83 bin 4432021 Nüfusu: 83 bin 645
Title
63 ŞANLIURFA2020 Nüfusu: 2 milyon 115 bin 2562021 Nüfusu: 2 milyon 143 bin 20
Title
64 UŞAK2021 373.1832020 369.433
Title
65 VAN2020 Nüfusu: 1 milyon 149 bin 3422021 Nüfusu: 1 milyon 141 bin 15
Title
66 YOZGAT2020 Nüfusu: 419 bin 952021 Nüfusu: 418 bin 500
Title
67 ZONGULDAK2020 Nüfusu: 591 bin 2042021 Nüfusu: 589 bin 684
Title
68 AKSARAY2020 Nüfusu: 423 bin 0112021 Nüfusu: 429 bin 69
Title
69 BAYBURT2020 Nüfusu: 81 bin 9102021 Nüfusu: 85 bin 42
Title
70 KARAMAN2020 Nüfusu: 254 bin 9192021 Nüfusu: 258 bin 838
Title
71 KIRIKKALE2020 Nüfusu: 278 bin 7032021 Nüfusu: 275 bin 968
Title
72 BATMAN2020 Nüfusu: 620 bin 2782021 Nüfusu: 626 bin 319
Title
73 ŞIRNAK2020 Nüfusu: 537 bin 7622021 Nüfusu: 546 bin 589
Title
74 BARTIN2020 Nüfusu: 198 bin 9792021 Nüfusu: 201 bin 711
Title
75 ARDAHAN2020 Nüfusu: 96 bin 1612021 Nüfusu: 94 bin 932
Title
76 IĞDIR2020 Nüfusu: 201 bin 3142021 Nüfusu: 203 bin 159
Title
77 YALOVA2020 Nüfusu: 276 bin 502021 Nüfusu: 291 bin
Title
78 KARABÜK2020 Nüfusu: 243 bin 6142021 Nüfusu: 249 bin 287
Title
79 KİLİS2020 Nüfusu: 142 bin 7922021 Nüfusu: 145 bin 826
Title
80 OSMANİYE2020 Nüfusu: 548 bin 5562021 Nüfusu: 553 bin 12
Title
81 DÜZCE2020 Nüfusu: 395 bin 6792021 Nüfusu: 400 bin 976
TÜİK rakamları güncelledi: İl il Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "Nüfus ve Konut Sayımı" verilerini açıkladı. Veriler, ülke idari kayıtları temel alınarak oluşturuldu. Buna göre, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucunda 13 milyon 648 bin 270 kişi olan ülke nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Peki, nüfusu en kalabalık ve en az nüfusa sahip iller hangileri? İşte il il Türkiye nüfusu...


Dünyada başka bir benzeri yok

Dünyada başka bir benzeri yok

Evliye Çelebi'nin de dikkatini çekti.
Toprağın altında paslı halde buldu

Toprağın altında paslı halde buldu

Herkes ne olduğunu merak ediyordu: Milyonlarca kez izlendi.
TSKya iftira davasında karar

TSK'ya iftira davasında karar

TTB Başkanı Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Kılıçdaroğlu'na<br>TSK tepkisi

Kılıçdaroğlu'na
TSK tepkisi

'PKK'ya kullanmadığı dili TSK komuta kademesine kullanıyor'

Fırtınanın hızı 60 kilometreyi geçti.

'​CHP ve İyi Parti desteklemiyorsa millete hesap verecek'

​80.Altın küre ödülleri sahiplerini buldu.

İl il uyarıldı: Çok ciddi geliyor.

Van Gölü'nde ortaya çıktı: Şu ana kadar bulunanların en büyüğü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.