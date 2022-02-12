Bakan Soylu'dan CHP'nin LGBT söylemlerine tepki: Tövbe ya Rabbi estağfirullah

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamalarda bulundu.

Herkesin bir anneden doğduğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık erkeklerle kadının evliliğini değil erkeklerle erkeklerin evlenmesi kadınların kadınların evlenmesini 2023'ün en önemli projesi olarak ortaya koyduğunu, bugün de bir belediye meclis üyesinin bu konuda konuştuğunu anlatan Soylu, "'Erkeklerle erkekler evlenebilir, kadınlarla kadınlar evlenebilir' dedi. Tövbe ya Rabbi, estağfirullah. Bunların hepsi Avrupa'nın ve batının doğu üzerine oynadığı, Anadolu coğrafyası üzerinde oynadığı beceriksizliklerini, kötülüklerini, yıkmak istedikleri bir sürecin adıdır." dedi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?

Her şeyin hesap edildiğini ancak 20 yıldır bir iktidarın Türkiye'de altyapıyı güçlendirerek, zihni dönüşümü sağlayarak, etrafındaki coğrafyasına umut olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde onlara karşı direnebileceklerini hesap edemediklerini, Türkiye'yi halen eski Türkiye zannettiklerini dile getiren Soylu, "'Bizim bilindik oyunlarımız var, bu oyunlara en nihayetinde teslim olmak zorunda' dediler. 'İçerde, sermayede, medyada, siyasette adamlarımız var bürokraside adamlarımız var. İstediğimiz zaman Türkiye'yi karıştırabiliriz' dediler ama bir şeyi farketmediler. Bu milletin ferasetini ve bu milletin asaletini farketmediler. Türkiye'nin en tecrübeli partisidir AK Parti. Bu millet 20 yıldır kendi oylarıyla beraber AK Parti'yi iktidara getiriyor." diye konuştu.

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OYNAT 00:51 Bakan Soylu'dan CHP'nin LGBT söylemlerine tepki: Tövbe yarabbi estağfirullah İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için yasal düzenleme vaadine ve Kadıköy Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi İrfan Gümrah'ın 'Medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişiler evleniyor Osmanlı'nın kör bakışından bakmamalıyız' açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Soylu, 'Tövbe yarabbi, estağfirullah. Bunların hepsi batının doğu üzerine oynadığı, Anadolu coğrafyası üzerinde oynadığı beceriksizliklerini, kötülüklerini, yıkmak istedikleri bir sürecin adıdır.' ifadelerini kullandı.



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"BİZİMKİSİ GERİCİLİK ONLARINKİ İLERİCİLİK"

Bakan Soylu, sözlerinin devamında "Adam diyor ki 'Cinsel yönelimin sahibi ben olacağım. Allah'ınızı severseniz buna biri bir şey söylesin. LGBT nedir? Kadınla kadının, erkekle erkeğin evlenmesi. Neyi ifade edeceksiniz. Onu zaten Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. Adamın Kadıköy belediye meclis üyesi de söylüyor. Bizimkisi gericilik oldu, onlarınki ilericilik oldu." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:40 CHP'li Meclis Üyesi İrfan Gümrah: Medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişiler evleniyor Osmanlı'nın kör bakışından bakmamalıyız Kadıköy Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi İrfan Gümrah, LGBT'lilerle ilgili yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Gümrah, medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine izin verildiğini belirterek, 'Artık dünyaya Osmanlı'nın eski o kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekir.' dedi. BiP'te paylaş

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