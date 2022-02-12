Bakan Soylu'dan CHP'nin LGBT söylemlerine tepki: Tövbe ya Rabbi estağfirullah

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamalarda bulundu.
Herkesin bir anneden doğduğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık erkeklerle kadının evliliğini değil erkeklerle erkeklerin evlenmesi kadınların kadınların evlenmesini 2023'ün en önemli projesi olarak ortaya koyduğunu, bugün de bir belediye meclis üyesinin bu konuda konuştuğunu anlatan Soylu, "'Erkeklerle erkekler evlenebilir, kadınlarla kadınlar evlenebilir' dedi. Tövbe ya Rabbi, estağfirullah. Bunların hepsi Avrupa'nın ve batının doğu üzerine oynadığı, Anadolu coğrafyası üzerinde oynadığı beceriksizliklerini, kötülüklerini, yıkmak istedikleri bir sürecin adıdır." dedi.
Her şeyin hesap edildiğini ancak 20 yıldır bir iktidarın Türkiye'de altyapıyı güçlendirerek, zihni dönüşümü sağlayarak, etrafındaki coğrafyasına umut olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde onlara karşı direnebileceklerini hesap edemediklerini, Türkiye'yi halen eski Türkiye zannettiklerini dile getiren Soylu, "'Bizim bilindik oyunlarımız var, bu oyunlara en nihayetinde teslim olmak zorunda' dediler. 'İçerde, sermayede, medyada, siyasette adamlarımız var bürokraside adamlarımız var. İstediğimiz zaman Türkiye'yi karıştırabiliriz' dediler ama bir şeyi farketmediler. Bu milletin ferasetini ve bu milletin asaletini farketmediler. Türkiye'nin en tecrübeli partisidir AK Parti. Bu millet 20 yıldır kendi oylarıyla beraber AK Parti'yi iktidara getiriyor." diye konuştu.
"BİZİMKİSİ GERİCİLİK ONLARINKİ İLERİCİLİK"
Bakan Soylu, sözlerinin devamında "Adam diyor ki 'Cinsel yönelimin sahibi ben olacağım. Allah'ınızı severseniz buna biri bir şey söylesin. LGBT nedir? Kadınla kadının, erkekle erkeğin evlenmesi. Neyi ifade edeceksiniz. Onu zaten Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. Adamın Kadıköy belediye meclis üyesi de söylüyor. Bizimkisi gericilik oldu, onlarınki ilericilik oldu." ifadelerini kullandı.