Bakan Soylu'dan CHP'ye sert sözer: Namuslu hikayen yoksa bir hamburgere satılırsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM 2023 Yılı Bütçe Görüşmelerinde genel kurula hitaben konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında CHP'nin siyasi ajandasını eleştiren Soylu, "Salgından göçe kadar, şehir hastanelerin kadar hiçbir tehditte aciz kalmamış hiçbir afette vatandaşına nerede bu devlet dedirtmemiştir. Ancak 27. döneme gelene kadar, hiçbir dönemde bu meclisin çatısı altında sınırımızda YPG olabilir diyerek, teröristlere teşrifatçılık yapan milletvekili olmamıştır." ifadelerini kullandı.

"BİR ANA MUHALEFET PARTİSİ HİÇİBİR DÖNEMDE DEVLETİN İTİBARINA BU DÖNEMKİ KADAR SALDIRMAMIİŞTIR"

Ana muhalefet partilerinin hiçbir dönemde devlet itibarına bu kadar saldırmadığını söyleyen Soylu, misak-ı milli sınırları içerisinde kalan yerlerin PKK'ye teklif edildiğini aktardı.

Soylu, "Cumhuriyetin kurulduğu, Hatay'ın Türkiye'ye katıldığı anlayıştan gelip, misak-ı milli sınırları içerisinde kalan yerleri PKK'ya teklif ederek, sonrada utanmadan sınır namustur diyen bir acizliğe bu çatı altında hiçbir dönem düşülmemiştir. Bir ana muhalefet partisi hiçbir dönemde, devletin itibarına bu dönemki kadar saldırmamıştır. CHP tarihinde ilk kez mahkeme basıp, kamu kurumlarını basıp devletin itibarına savaş açmıştır. Kırk yıldır terörle mücadele ediyoruz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz kırk yıldır bu mücadelede, evet, ilk kez Cumhuriyet Halk Partisini bu millet PKK'nın, PYD'nin safında ve yanında görmüştür. Kimyasal silah iftirası atanlara destek olurken görmüştür. Mersin ve İstiklal Caddesinde olduğu gibi, PKK'yı aklamak için çırpınırken görmüştür." dedi.

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'DARBE KONSEYİNE İSİM BABALIĞI'

Konuşmasına, "Defalarca darbelere, muhtıralara maruz kalan gazi mecliste, gönlü darbecilere yakın olanlar elbette olmuştur" sözleriyle devam eden Soylu, "15 Temmuz'a gelene kadar, hiçbir ana muhalefet partisi genel başkanı darbe konseyine isim babalığı yapmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Biz bu halkı sevdik, biz bu ülkeyi sevdik. Bağışlanmaz, korkunç suçumuz budur." diyen Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini hatırlatarak, "Namuslu bir hikayen varsa seni hiç kimse satın alamaz, namuslu bir hikayen yoksa bir hamburgere satılırsın" dedi.

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