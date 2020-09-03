Bakan Soylu'dan duygulandıran paylaşım: Teröre meydan okuyan Diyarbakır annelerine selam olsun

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlunun geri getirilmesi için HDP binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Hacire Ana'dan güç alan ve aynı kaderi paylaşan aileler, 'evladımı istiyorum' diyerek eyleme başlamıştı. 3 Eylül günü bir aileyle başlayan eylem, şimdilerde 143 ailenin katılımıyla devam ediyor. Örgüt tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için başlatılan eylemde bir yıl geride kaldı. Aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdürüyor.

GÜNDEM Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Diyarbakır'da nöbet tutan bir aile daha evladına kavuştu

GÜNDEM 'Diyarbakır anneleri'nin sembol ismi Hacire Ana oğlunu terörden kurtardı, şimdi torununu seviyor

Cesur annelere...

Eylemin birinci yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, "365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan Cesur Annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun!" ifadelerini kullandı.

365 gündür...



Tam bir yıldır teröre meydan okuyan

Cesur Annelere...



Diyarbakır Annelerine selam olsun! — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 3, 2020

OYNAT 03:53 HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 1'inci yılında 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin nöbetinin ise devam etmesi belgesele konu oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) evlatları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti. BiP'te paylaş

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