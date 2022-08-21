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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalara ilişkin açıklama: Tek bir eksik bile görürsek bedelini ödetiriz

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, ''Soruşturmalar devam ediyor. Hiçbir şey candan kıymetli değildir. Tüm taraflarıyla bu soruşturma tamamlanacak ve gereği yerine getirilecek. İki TIR'ın da yük sınırları var. Buradan ihracat yapan bir firma. Adana menşeili bir firma. Şırnak menşeili bir firma anlaşmışlar. Burada bir bilgi ve belge noktasında tümü incelenecek. Takip edeceğiz. Gözaltılarımız var. Milletimiz devletine itimat ediyor. Biz de bu itimada halel getiremeyiz. Bunun hesabını varsa ihmal sormak bizim görevimizdir'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Gaziantep ve Mardindeki kazalara ilişkin açıklama: Tek bir eksik bile görürsek bedelini ödetiriz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla derhal buraya intikal ettik. Kazazedelerimiz ve ailelerimizi ziyaret ettik. Ben öncelikle vakar ve sabırla başından bu yana acılarına rağmen bunu koruyan Derik halkına minnetlerimi sunuyorum.

Allah milletimizi böyle kazalar ve felaketlerle bir daha sınamasın inşallah. Cenazelerimizi defnettik. Cenazeler olduktan sonra savcılarımızın, sağlık teşkilatımız herkes elinden geleni yaptı. 4 saat kadar içerisinde otopsi işlemlerimiz tamamlandı. Taziyeler sırasında bir çevreyolu talebi olduğunu bize ilettiler. Vatandaşlarımızın bu talebinin de esas itibarıyla ağır vasıtalar olsun trafik olsun Derik'in içinden geçmemesi için projelerin hazırlanması ile yakın bir zamanda inşallah adım atacak ve hayata geçirmeye çalışacağız. Kaçış rampaları gibi çalışmalar da bu noktada yapılacak.

Bu vesileyle tekraren kayıplarımız için başsağlığı diliyorum. Allah inşallah bizi bir daha böyle bir imtihanla sınamasın. 7-8 evladı olan babalar, 3 çocuğu olan anneler var. Allah kimseyi evlat, anne-baba acısı ile karşı karşıya bırakmasın. Milletimizin başı sağ olsun.

Soru: Kazaya karışan TIR'lar ağır tonajlı idi iddiası var...

- Soruşturmalar devam ediyor. Hiçbir şey candan kıymetli değildir. Tüm taraflarıyla bu soruşturma tamamlanacak ve gereği yerine getirilecek. İki TIR'ın da yük sınırları var. Buradan ihracat yapan bir firma. Adana menşeili bir firma. Şırnak menşeili bir firma anlaşmışlar. Burada bir bilgi ve belge noktasında tümü incelenecek. Takip edeceğiz. Gözaltılarımız var. Milletimiz devletine itimat ediyor. Biz de bu itimada halel getiremeyiz. Bunun hesabını varsa ihmal sormak bizim görevimizdir.

Soru: Bu kamyonların kesme olduğu, sonradan TIR'a dönüştürüldüğü, modellerinin eski olduğu belirtiliyor.

- Şimdi soruşturma çok yönlü sürüyor derken sürücüsünden yoluna, aracın tekniğinden saat ve telefon kullanımı bilgisine kadar hepsini inceliyoruz.

Soru: Üçüncü bir TIR'ın varlığı iddiası

- Üçüncü bir TIR'ın varlığı, polislerin lastiklerini patlattığını ifade edenler var. Bu tamamen gerçek dışı bir değerlendirme ve iddiadır. Bir Polis kardeşimiz şehit oldu. Orada vatandaşlarımız gibi yardımcı olmak için bulunan bir kardeşimizdi. Ateş açıldı, yok durduruldu, lastikleri patlatıldı gibi iddialar gerçek dışıdır.

Soru: HDP'lilerin engellendikleri iddiası

- Burada bir acı var. Bu acıyı kanırtmanın, olmayan şeyler üzerinden tahrik etmenin bir anlamı yok. Taziyeye neden gidilir? Acıları paylaşmak, ortak olmak için. Taziye evinin amacı budur. Buranın sağ duyulu insanları bu tür tezviratlara gelmedi. Biz deli miyiz taziyeye, bu acıyı paylaşmaya gelenleri engelleyelim. İstirham ediyorum. Her şeyi yapabilirsiniz ama milletimizin acı gününde bunları yapmayın.

Son aldığım bilgi 5 yaralı kaldı hastanelerde. Ağır değiller.

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Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı var

Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler
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Türkiye bugün üst üste gerçekleşen kazaları konuşuyor.<br><br>Bugün ilk olarak sabah saatlerinde Gaziantep'te 16 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazayla uyanan Türkiye ardından ikinci bir kaza haberiyle şoke oldu.
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Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.<br><br>
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Ortalık savaş alanına döndü<br>Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.
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İki kazada toplamda 35 kişi yaşamını yitirdi<br><br>Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 19 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
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Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler
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