Gündem Bakan Soyludan Şirin Payzına bir hafta süre Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a bir hafta süre: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın kendisine yönelik iddialarına sert sözlerle yanıt verdi. Ailesi, oğlu ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa bir hafta süre verdiğini belirten Bakan Soylu, "Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Elif Karahan Yeni Şafak
Bakan Soyludan Şirin Payzına bir hafta süre: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
Şirin Payzın - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarma ve astsubaylara yönelik kullandığı "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın." sözleri Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti.

Bakan Soylu'nun söz konusu sözlerinin videosunu Twitter hesabından paylaşan Payzın, "Burası laik bir ülke unuttu galiba... Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama..." ifadelerini kullandı.

"HERKESİ KENDİ ŞEREFİNİZDE SANMAYIN"

Payzın'ın paylaşımını alıntılayan Bakan Soylu, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok. Şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın." dedi.

Bakan Soylu mezun subaylara seslendi: Görevinize abdestli çıkın
OYNAT 00:23
Bakan Soylu mezun subaylara seslendi: Görevinize abdestli çıkın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından mezun olan subay ve astsubaylara seslendi: Görevinize çıkarken, arkadaşınız ağabeyiniz olarak söylüyorum; Allah rızası için abdestli çıkın Ayetel Kürsi ile çıkın. Biliniz ki Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır, Cenab-ı Allah sizi muhafaza edecektir.

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de FETÖ'cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de FETÖ'cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var
Tatil yolunda feci kaza

Tatil yolunda feci kaza

​Anne baba hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.
İstanbulda 12 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi

Sekiz saate kadar uzayabilir.
Kiradan ucuz sosyal konut

Kiradan ucuz sosyal konut

​4 bin 800 TL taksit ve 240 aya kadar vade imkanı.
Doktorlar kamuyu seçecek

Doktorlar kamuyu seçecek

​Sağlıkta "Beyaz Reform" dönemi.
Batı vizeyi seçime alet etti

Batı vizeyi seçime alet etti

​"Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak istiyorlar."
İran’ın Zengezur rahatsızlığı

İran’ın Zengezur rahatsızlığı

​"Azerbaycan potansiyel bir tehdit yeniden İran'a ilhak edilmeli."

Filistin'den taviz vermem

Filistin'den taviz vermem

​Markalar ve yakın arkadaşları Bella Hadid'e sırtını döndü.

Somali’deki Anadolu kartalları

Somali’deki Anadolu kartalları

​Ülkedeki “Kartal Taburları”nı Türk askeri eğitiyor.

ABD'den TÜSİAD'a yaptırım tehdidi

ABD'den TÜSİAD'a yaptırım tehdidi

​Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ABD'yi rahatsız etti.

Sinemada taklitle var olamayız

Sinemada taklitle var olamayız

​Coğrafyamızın hikâyelerini keşfetmeliyiz.
Enerjiye 2 milyar dolar

Enerjiye 2 milyar dolar

​Kalyon Holding'in bir numaralı işi enerji olacak.

Kaymakamlıkta polise bıçaklı saldırı

Kaymakamlıkta polise bıçaklı saldırı

​Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.