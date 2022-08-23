Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a bir hafta süre: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarma ve astsubaylara yönelik kullandığı "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın." sözleri Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti.
Bakan Soylu'nun söz konusu sözlerinin videosunu Twitter hesabından paylaşan Payzın, "Burası laik bir ülke unuttu galiba... Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama..." ifadelerini kullandı.
"HERKESİ KENDİ ŞEREFİNİZDE SANMAYIN"
Payzın'ın paylaşımını alıntılayan Bakan Soylu, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok. Şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın." dedi.
Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre:
Dokunulmazlığı yok
Şirkette ben de yokum
Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak.
Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz.
Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir
Herkesi kendi şerefinizde sanmayın https://t.co/E4a3vuBZfC
Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: