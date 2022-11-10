Gündem Bakan Soyludan Şirin Payzının sözlerine cevap Kana susamış vampirler elinizden geleni ardınıza koymayın
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'ın sözlerine cevap: Kana susamış vampirler elinizden geleni ardınıza koymayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halk TV yayınında kendisi için "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir." ifadesini kullanan Şirin Payzın'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Kana susamış vampirler... Bir başbakanın iki bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları. Elinizden geleni ardınıza koymayın." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Şirin Payzının sözlerine cevap: Kana susamış vampirler elinizden geleni ardınıza koymayın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CHP'nin fonladığı Halk TV'de Şirin Payzın, modaratörlüğünü yaptığı programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için skandal ifadeler kullanıldı.

ŞİRİN PAYZIN'DAN SKANDAL SÖZLER

Hukukçu Turgut Kazan'ın Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi halinde Yargıtay'ın selam duracağını inanılmaz kararların çıkabileceğini söylemesi üzerine Şirin Payzın, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir, ya da cezalandırılmış şekilde" ifadesini kullandı. Payzın bu sözlerinin ardından ise RTÜK'e seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış anlaşılmasın cezaevi olarak içeride demedim, davanın içinde bulur anlamında söyledim. RTÜK'e buradan düzeltmemi verelim sonradan ne kastettim diye hemen önüme konulmasın. Bağımsız yargı herkese lazım. Hukuk Soylu'ya da lazım. Yanlış anlaşılmasın."

BAKAN SOYLU: KANA SUSAMIŞ VAMPİRLER

Payzın'ın bu sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu şunları söyledi:

"İktidar değişince(!) Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu'yu içeride görmekmiş. Kana susamış vampirler... Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros'un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın."

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'ın sözlerine cevap: Kana susamış vampirler elinizden geleni ardınıza koymayın
OYNAT 01:04
Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'ın sözlerine cevap: Kana susamış vampirler elinizden geleni ardınıza koymayın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halk TV yayınında kendisi için 'Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir.' ifadesini kullanan Şirin Payzın'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bakan Soylu, 'Kana susamış vampirler... Bir başbakanın iki bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros'un Operasyon Çocukları. Elinizden geleni ardınıza koymayın.' dedi.
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