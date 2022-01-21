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ANKARA

Bakan Soylu'dan 'terörle mücadele' vurgusu: Tünelin ucundaki ışığa yaklaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakam adaylarıyla bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye'nin terörle mücadelesine değindi. Operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Soylu, "Terörle mücadelede tünelin ucundaki ışığa yaklaştık" diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soyludan terörle mücadele vurgusu: Tünelin ucundaki ışığa yaklaştık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın Eğitim Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen 110. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu’nun son gününde kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

"TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞA YAKLAŞTIK"

Burada Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına değinen Soylu, "Tünelin ucundaki ışığa yaklaştık" dedi.

Büyük devlet olmanın sorumlulukları olduğunu vurgulayan Soylu, “Türkiye’nin devlet adamı sadece kendi coğrafyasını düşünmekle sorumlu değildir. Buna biz Avrupa ABD gibi sömürge anlayışıyla bakmayız” diyerek şunları söyledi:

"Etrafımızdaki başka bir ülkenin, başka bir komşumuzun yıllarca batının ambargosuna maruz kaldığı, etrafımızdaki diğer ülkelerin bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığı bir tabloda sürekli büyüyen, sürekli yenilenen, sürekli değişim içerisinde olan, sürekli devrim gözetleyen ve bunu sağlayan, gerçekleştiren, kendi kapasitesini geliştiren bir manzarayla karşı karşıya Türkiye. Bu mücadele güncel siyasetin çok üzerinde bir mücadeledir. Bu mücadele doğrudan sizlerin de sorumluluk sahasındadır. Bu geleneğe milletin ferasetine, doğrularına bağlanmak durumundayız. Bugün terörle mücadelede tünelin ucundaki ışığa yaklaştık. Bunun tamamlandığını görebilmemiz için sizlere ihtiyacımız var. Bugün afetlere anında müdahale edebiliyoruz ve vatandaşımızı açıkta bırakmıyoruz. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim derneği veriyorlar. Mücadelenin çetinliğini buradan anlayın."

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"DEĞİŞİMİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİSİ OLACAKSINIZ"

Bakan Soylu, "Bu milletin geleceğini korumak için sizlerin bilgisine ihtiyacımız var. Türkiye çok değişti ve bu değişim durmayacak. Bu değişimin lokomotiflerinden birisi de siz olacaksınız. Yaptığımız işlerin karşılığı vatandaşlardan Allah sizden razı olsun sözünü duymaktır. Bizim inancımız bize ümitsizliği vaaz etmemiştir. Ümitsizlik bizim kitabımızda yoktur" cümleleriyle kaymakamlara çeşitli öneriler, telkinler ve direktiflerde bulundu.

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