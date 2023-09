Bakan Tekin 'mülakat' tartışmalarına açıklık getirdi: Öğretmen adaylarına 'bize ders anlatın' diyeceğiz

Sadece Türkiye'de değil dünyanın her ülkesinde eğitim her ülkenin ana problemlerinden bir tanesi. Biz kendi ülkemiz açısından söyleyeyim. 86 milyon nüfus varsa 86 milyon eğitimle ilgili önerme var demektir bu minimum. Bu önermeler kuşkusuz birbirinden zıt, taban tabana önermelerle de karşı karşıyayız. O yüzde attığımız her adım, yapmaya çalıştığımız her şey önemli oranda destek buluyor ya da muhalif kitleler oluşturuyor. Memnuniyetsizlikler ortaya çıkartıyor.