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Bakan Tekin'den Moritanya'da önemli görüşme

Bakan Tekin'den Moritanya'da önemli görüşme

15:2822/05/2025, Perşembe
DHA
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Yusuf Tekin - Yacoub Ould Moin
Yusuf Tekin - Yacoub Ould Moin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Yacoub Ould Moine ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin
, Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Yacoub Ould Moine ile görüştü.


"İş birliklerini değerlendirdik"


Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
“Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Sayın Yacoub Ould Moine ile bir araya geldik. Görüşmemiz kapsamında, kıymetli mevkidaşımla Türkiye ve Moritanya arasındaki sorumluluk alanlarımız dahilindeki iş birliklerini değerlendirdik. Sayın Yacoub Ould Moine'e konukseverliğinden dolayı şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.




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