Bakan Tunç: 1 milyon 671 bin e-Duruşma yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ordu'da AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' toplantısına katıldı. Partililere hitap eden Bakan Tunç, ''Son 21 yılda icraatlarla, demokrasi hamleleriyle, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle taçlandırdık. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdık. Şimdi Türkiye Yüzyılı devri ve inşallah Türkiye Yüzyılı'na da yeni bir anayasa yakışır. Yeni anayasayı da tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin bu konuda sorumlu olması lazım'' ifadelerini kullandı.