Bakan Tunç'tan 17-25 Aralık olaylarına ilişkin açıklama: Milli irade düşmanı aklın operasyonlarından biri

"17-25 Aralık anayasal düzenimizi ve demokratik kazanımlarımızı yok etmeyi, ülkemizi vesayetin karanlığına yeniden döndürmeyi amaçlayan, milli irade düşmanı aklın operasyonlarından biridir. 7 Şubat MİT krizi ve Gezi kalkışmasında olduğu gibi ülkemizin huzur, güven ve istikrarını hedef alan bu hain girişimin de dimdik karşısında durduk ve aziz milletimizin desteğiyle bu kalkışmaya da geçit vermedik. Karanlık FETÖ, yargı ve emniyet içine sızmış elemanlarıyla gerçekleştiremediği hain ve kirli planını, 15 Temmuz’da aziz milletimize silah doğrultarak, tankları üzerine sürerek, uçaklarla bombalayarak hayata geçirmeye çalıştı. Bu hain darbe ve işgal girişimini de başta milletimizin şanlı direnişi, hukukun üstünlüğüne bağlı ve milli iradeye saygılı yargı mensuplarımız, kahraman polislerimiz ve vatansever askerlerimizle boşa çıkardık. Vesayet odaklarınca demokrasi dışı müdahalelerin ülkemizin kazanımlarını nasıl heba ettiğini, demokrasimizin kurumsallaşmasına ve güçlenmesine nasıl engel olduğunu çok iyi biliyoruz. Yakın tarihimizde yaşadığımız acı tecrübeleri asla aklımızdan çıkarmadan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 21 yıldır attığımız kararlı adımlarla temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Bundan sonra da Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde demokrasimizin standartlarını yükseltmeye, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaletin tecellisi için çok çalışmaya, aziz milletimizden aldığımız güçle ülkemizi daha da huzurlu bir geleceğe taşımaya kararlıyız."